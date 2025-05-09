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《GTA 6》延售使其他遊戲喘息　遊戲分析師稱：2025為任天堂之年

記者黃冠瑋／綜合報導

由Rockstar推出《俠盜獵車手6》（GTA 6）原本有望成為2025年最暢銷的遊戲產業龍頭，然而官方日前宣布推遲至2026年，也讓許多遊戲開發商都鬆了一口氣。對此Kantan Games分析師Serkan Toto就表示，「2025年可能會成為任天堂之年，歸功於6月份Switch 2推出以及《馬利歐賽車世界》等備受矚目的遊戲發布」。

▼Kantan Games分析師Serkan Toto稱2025年可能會成為任天堂之年。（圖／翻攝自twitter／@Nintendo）

▲▼Kantan Games分析師Serkan Toto稱2025年可能會成為任天堂之年。（圖／翻攝自twitter／@Nintendo）

根據外媒報導，自從Rockstar Games《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto 6，GTA6）宣布延期到2026年5月26日，讓許多預計今年推出新作的開發商都鬆了一口氣。對此 Kantan Games分析師Serkan Toto也向GamesRadar表達相同觀點，「那些計劃在2025年下半年發布新遊戲但尚未確定日期的發行商現在得以喘息」。

另外，他補充到，「索尼也是從中受益者之一」，例如《羊蹄山戰鬼》現在可以安心發行，不用思考會與《GTA6》撞期。此外，他還提到，「即使今年微軟如果將新款Xbox手持裝置推出給玩家，也不會因為玩家忙於《GTA6》而不去玩其他遊戲」，但就目前而言2025年很可能會成為任天堂之年，因為要歸功於6月份Switch 2推出以及《馬利歐賽車世界》等備受矚目的遊戲發布。

知名遊戲開發員Joost van Dreunen則表示，「《GTA 6》的延期意味著 EA、育碧和索尼等大型發行商現在有更好的機會在一個原本會被《GTA 6》完全吞噬的期間內吸引玩家注意力」。

然而，他也承認，如果《GTA 6》能在2025年秋季準時推出，很可能會創造一個遊戲高峰時刻，讓那些流失的玩家再次回到遊戲的懷抱，並最終帶動購買其他遊戲，使許多其他遊戲也因此受益。

關鍵字：GTA 6任天堂

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