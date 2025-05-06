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日玩家拿PSP小學生誤認「假Switch」　破百萬觀看網嘆：已過20年

記者楊智仁／綜合報導

PlayStation Portable（PSP）是由索尼電腦娛樂開發的第七世代掌上遊戲機，2004 年正式發售可以說是最成功的遊戲主機之一，不過現今世代似乎已經有許多小朋友不認識 PSP，先前就有一位日本網友分享，自己的 PSP 竟然被小學生叫做「假 Switch」。

▼PSP被小學生叫做「假Switch」。（圖／翻攝自@ura_oz_world9推特）▲▼PSP。（圖／翻攝自推特）

PSP 推出時為功能最強大的可攜式電子遊戲機，先進圖像效能，使其成為一種十分流行的可攜式娛樂裝置，能夠連接至 PlayStation 2 和 PlayStation 3 電子遊戲機、受到大多數遊戲評論家的好評，截至 2012 年共售出 7600 萬部。PSP 共發布了許多型號的機器，2014 年停止出貨，索尼於 2016 年 3 月關閉 PSP 上的 PlayStation Store 服務，PSP 在長達11 年生命周期內共銷售約 8000 萬台。

PSP 過去曾帶給玩家許多回憶，但不知不覺漸漸被時代的潮流給淹沒，在 Switch、PS5 當道年代，一位玩家 オズ 分享，自己等電車時拿 PSP 出來玩《魔物獵人》，沒想到旁邊的小學生竟說，「那個是假的 Switch」讓他哭笑不得。目前該文章分享短短幾天就突破 800 萬次觀看，網友也感慨表示，「默默發現自己也到了這個年紀」、「現在小學生不認識 PSP 了」、「時間過好快，轉眼已經是 20 年前出的東西了」、「推主 PSP 狀態保存得真好！」

關鍵字：PSP

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