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《崩壞 星穹鐵道》x《FSN》前瞻公開　官方玩起「這個名梗」

記者黃冠瑋／綜合報導

米哈遊旗下冒險角色扮演遊戲《崩壞：星穹鐵道》（簡稱崩鐵）於去年宣布將和《Fate/stay night[Unlimited Blade Works]》（以下簡稱FSN_UBW）進行聯動。官方也在日前「星鐵LIVE」2025星穹鐵道演唱會上公開最新前瞻，Saber角色造型引粉絲表示很像崩鐵風格，另外官方竟玩起早期翻譯梗「今晚留下來」。

▼《崩壞：星穹鐵道》與《FSN》聯動玩起翻譯梗。（圖／翻攝自twitter／@houkaistarrail）

▲▼《崩壞：星穹鐵道》與《FSN》聯動玩起翻譯梗。（圖／翻攝自twitter／@houkaistarrail）

根據官方公開前瞻情報，此次與《FSN_UBW》合作角色交由武內崇負責原畫設計，奈須蘑菇負責劇情監修，並確定7月11日更新「美夢與聖杯」版本一直到3.6版結束，玩家可在此期間登入遊戲就可免費領取限定5星角色「Archer」（巡獵／量子）。

另外，還會開放另一個人氣限定角色聖劍Saber（毀滅／風）提供玩家抽取，並且此次聯動將比以往限定角色開放時間更長，保底機制也是獨立計算。此外官方也公告合作活動「命運／今晚留下來」，期間將可體驗到另一款遊戲風格玩法，像是召喚英靈、解放令咒、施放寶具等。

對此就有網友指稱官方偷懶竟直接翻譯原名《Fate/stay night》「命運／今晚留下來」，但有玩過《FSN_UBW》就知道這是很多年前的中文手遊圈翻譯老梗「菲特，今晚留下來」也稱「命運／今晚留下來」。對於這次聯動玩家們可說是迫不及待，但也有玩家覺得非常可惜，沒有聯動到本作女主遠坂凜。

關鍵字：米哈遊崩鐵fate

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