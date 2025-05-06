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《天國降臨：救贖2》銷量衝破300萬　玩家成土匪偷走385億物品

記者黃冠瑋／綜合報導

Warhorse Studio宣布中世紀波西米亞RPG《天國降臨：救贖2》三個月內銷量衝破300萬份，初代銷量也達成1000萬的里程碑。對此官方為了紀念此等佳績附上期間所統計的數據，其中玩家竟在短短三個月內偷走遊戲中385億件波西米亞物品。另外五月將迎來第一波2代擴充資料片「Brushes with Death」。

▼《天國降臨：救贖2》五月迎來第一次DLC。（圖／翻攝自twitter／@KingdomComeRPG）

▲▼《天國降臨：救贖2》五月中將迎來第一波擴充資料片「Brushes with Death」。（圖／翻攝自twitter／@KingdomComeRPG）

隨著《俠盜獵車手6》宣布延期至明年，對於不少遊戲公司可說是少了一個強大的競爭對手，受益者最大的莫過於《天國降臨：救贖2》和《光與影：33號遠征隊》。Warhorse Studio近日也宣布《天國降臨：救贖2》迎來兩個好消息，其一是自2月發售以來銷量衝破了300萬份，另一個則是初代也順勢達成1000萬套銷售的里程碑。對此遊戲中飾演「漢斯 卡彭」（Hans Capon）的演員Luke Dale更興奮表示，有機會拿下「年度最佳遊戲」。

此外，官方也附上這三個月以來所統計的遊戲數據，其中顯示玩家在探索中世紀波西米亞地圖中竟搶走將近385億件物品，除此之外還偷走了 1.3億名四處遊蕩的人民錢包，換算成當時硬幣相當於2.43兆格羅申。其實會有如此龐大的物品數量給玩家偷取要歸功於遊戲開發的努力，官方為了忠實呈現波西米亞世紀的環境，加入了大量的住宅、商店、倉庫和其他建築物提供玩家隨意的探索，也因此物品多到數不勝數。

另外，根據官方先前公開的複雜故事路線，將會分成三次擴充資料片更新，其中第一個擴充資料片「Brushes with Death」將在5月中推出，而當初購買黃金版或季票的玩家可直接獲得。

關鍵字：天國降臨角色遊戲

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