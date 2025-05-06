恐怖《Squawky》搶先開放試玩　「尖叫雞」將成玩家噩夢

記者黃冠瑋／綜合報導

由Spark Labs Gaming所開發的第一人稱恐怖遊戲，並以橡膠玩具「尖叫雞」為題材的《Squawky》於日前在Steam平台上開放DEMO試玩版。玩家將經歷看似平淡無奇的農場，卻隱藏不為人知的祕密，其中「尖叫雞」也將成為玩家噩夢但同時也是躲過實驗失敗怪物唯一的希望。

▼《Squawky》於日前在Steam平台上開放DEMO試玩版。（圖／翻攝自YouTube／Spark Labs Gaming）

《Squawky》是一款以橡膠玩具「尖叫雞」為靈感的第一人稱恐怖遊戲，DEMO試玩版也已在Steam平台上搶先體驗。遊戲故事講述在一座名為「陽光農場」的神秘場所，這裡曾舉辦南瓜季活動、種植玉米，並製造知名的橡膠雞玩具「Squawky」。作為故事女主角安娜每年都會隨父母來到這裡玩耍，然而隨著時間推移農場不再受歡迎，同時也宣告即將關閉，於是安娜父母決定規劃最後一次旅行，然而安娜卻意外與父母走散。

對此玩家將操作走失的9歲女孩安娜，在這詭異的農場中展開探索與解謎，在這次遊戲時長大約10分鐘的試玩版中，玩家將學會運用遊戲中火、水、電、土四種元素的能量，來解開各種機關與謎題。值得一提的是，玩家將遇到陽光農場祕密實驗失敗的產物「Squawky」，雖然手上的橡膠玩具「尖叫雞」的尖叫令人非常煩躁，但同時也是破解關卡躲過實驗失敗怪物唯一的希望。

對此玩家們表示，「晚上玩應該會吵死人」、「有趣，尖叫雞設定這樣也行」、「尖叫雞裝扮也太多了吧」、「怎麼可以把這麼可愛的雞做成這麼恐怖，會有心理陰影啦」。