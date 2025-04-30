ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

魯夫踏上芬威球場！《航海王》合作MLB紅襪隊、活動門票秒殺

記者楊智仁／綜合報導

傳奇海賊即將駛入芬威球場，對動畫迷而言，又是歷史性的一刻到來，《航海王》主角「蒙其・D・魯夫」會在美國時間 5 月 3 日於波士頓紅襪隊比賽開場擔任開球嘉賓。這場備受期待「Red Sox × One Piece 主題日」活動，寫下《航海王》角色首次於美國職棒大聯盟擔任開球嘉賓紀錄。

▼魯夫將踏上棒球場。（圖／翻攝自@ToeiAnimation推特）▲▼魯夫。（圖／翻攝自@ToeiAnimation推特）

《航海王》人氣每年不斷上升，其漫畫年銷量以數百萬計，能夠與之匹敵的作品屈指可數，而傳統運動與動漫之間的結合也不斷出現，今年 2 月 NBA 湖人隊才舉辦「Welcome Luffy Game Night Collab」主題之夜，如今《航海王》航向 MLB 美國職棒大聯盟，主題活動門票秒殺預計吸引超過 6,300 名粉絲參加，再次證明《航海王》在美國流行文化中擁有深厚的影響力。

當天紅襪隊與雙城隊比賽開打前，現場將舉辦一系列以《航海王》為主題的活動，包括粉絲交流會、卡牌遊戲試玩體驗，以及與魯夫與喬巴等草帽海賊團成員拍照的互動區，購票者可獲得限定合作紀念品，包括全體參與者可獲得的「紅襪×航海王」聯名球衣，以及 VIP 票券專屬的限量帽款。

關鍵字：航海王

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

推薦閱讀

《英雄聯盟》出Bug！B鍵回城功能竟能賣掉　玩家傻眼

Andy老師見面會來了！獻唱《傳說對決》主題曲：挫折教會我堅強

李珠珢為代言狂練中文！加碼曝光《無盡夢迴》ID：快來找我玩

遊戲大廠EA再爆裁員400人　《泰坦降臨》新作恐取消開發

魯夫踏上芬威球場！《航海王》合作MLB紅襪隊、活動門票秒殺

人氣作《賽馬娘》6月登上Steam、英文版同日上市...台灣鎖區

搞笑色色感動《學生會也有洞》動畫化！編劇頻確認場景「能播嗎」

《棕色塵埃2》驚喜直播外流團隊致歉　粉絲嚇傻：這聯動真的？

英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世　擁酒桶造型、MVP...官方發文哀悼

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

日網萬人選「動畫最強角色」

《英雄聯盟》下路之爭結束？

《咒術迴戰》五條悟腰斬理由公開

《惡靈古堡4重製版》影片出現IX

日出版社小學館編輯揭「薪資制度」

日神人7分鐘速通「Switch 2 薩爾達」

遊戲大廠EA再爆裁員400人！

英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世

《學生會也有洞！》動畫化

最新新聞

《英雄聯盟》出Bug！B鍵回城功能竟能賣掉

Andy老師見面會來了！

李珠珢狂練中文萌樣曝光

遊戲大廠EA再爆裁員400人！

《航海王》合作MLB紅襪隊

《賽馬娘》6月登上Steam平台

《學生會也有洞！》動畫化

《棕色塵埃2》超強聯動直播外流

英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366