魯夫踏上芬威球場！《航海王》合作MLB紅襪隊、活動門票秒殺

記者楊智仁/綜合報導

傳奇海賊即將駛入芬威球場,對動畫迷而言,又是歷史性的一刻到來,《航海王》主角「蒙其・D・魯夫」會在美國時間 5 月 3 日於波士頓紅襪隊比賽開場擔任開球嘉賓。這場備受期待「Red Sox × One Piece 主題日」活動,寫下《航海王》角色首次於美國職棒大聯盟擔任開球嘉賓紀錄。

▼魯夫將踏上棒球場。(圖/翻攝自@ToeiAnimation推特)

《航海王》人氣每年不斷上升,其漫畫年銷量以數百萬計,能夠與之匹敵的作品屈指可數,而傳統運動與動漫之間的結合也不斷出現,今年 2 月 NBA 湖人隊才舉辦「Welcome Luffy Game Night Collab」主題之夜,如今《航海王》航向 MLB 美國職棒大聯盟,主題活動門票秒殺預計吸引超過 6,300 名粉絲參加,再次證明《航海王》在美國流行文化中擁有深厚的影響力。

當天紅襪隊與雙城隊比賽開打前,現場將舉辦一系列以《航海王》為主題的活動,包括粉絲交流會、卡牌遊戲試玩體驗,以及與魯夫與喬巴等草帽海賊團成員拍照的互動區,購票者可獲得限定合作紀念品,包括全體參與者可獲得的「紅襪×航海王」聯名球衣,以及 VIP 票券專屬的限量帽款。

It was One Piece Night at Fenway Park for with the @RedSox, celebrating the 25th anniversary of the anime! Featuring an exclusive Monkey D. Luffy bobblehead giveaway to many delighted fans! ????‍☠️⚾️????



Comment below if you were there! #OnePiece #RedSox #OP25th pic.twitter.com/KxG5uWFeWU