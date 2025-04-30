魯夫踏上芬威球場！《航海王》合作MLB紅襪隊、活動門票秒殺

記者楊智仁／綜合報導

傳奇海賊即將駛入芬威球場，對動畫迷而言，又是歷史性的一刻到來，《航海王》主角「蒙其・D・魯夫」會在美國時間 5 月 3 日於波士頓紅襪隊比賽開場擔任開球嘉賓。這場備受期待「Red Sox × One Piece 主題日」活動，寫下《航海王》角色首次於美國職棒大聯盟擔任開球嘉賓紀錄。

▼魯夫將踏上棒球場。（圖／翻攝自@ToeiAnimation推特）

《航海王》人氣每年不斷上升，其漫畫年銷量以數百萬計，能夠與之匹敵的作品屈指可數，而傳統運動與動漫之間的結合也不斷出現，今年 2 月 NBA 湖人隊才舉辦「Welcome Luffy Game Night Collab」主題之夜，如今《航海王》航向 MLB 美國職棒大聯盟，主題活動門票秒殺預計吸引超過 6,300 名粉絲參加，再次證明《航海王》在美國流行文化中擁有深厚的影響力。

當天紅襪隊與雙城隊比賽開打前，現場將舉辦一系列以《航海王》為主題的活動，包括粉絲交流會、卡牌遊戲試玩體驗，以及與魯夫與喬巴等草帽海賊團成員拍照的互動區，購票者可獲得限定合作紀念品，包括全體參與者可獲得的「紅襪×航海王」聯名球衣，以及 VIP 票券專屬的限量帽款。