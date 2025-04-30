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遊戲大廠EA再爆裁員400人　《泰坦降臨》新作恐取消開發

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲大廠美商藝電（Electronic Arts，EA）30日被爆出裁撤400名員工，並且取消旗下子公司Respawn正在開發的《泰坦降臨》系列新作的消息。對此總部發言人Justin Higgs表示，「我們在組織內部做出了選擇性變革，以便更有效地協調團隊和分配資源，推動未來增長」。

▼美商藝電被爆出裁撤400名員工。（圖／翻攝自twitter／@Okami13_）

▲▼美商藝電被爆出裁撤400名員工。（圖／翻攝自twitter／@Okami13_）

根據彭博社報導，美商藝電EA正計劃裁撤數百名員工，並取消旗下子公司Respawn Entertainment 正在開發的代號R7遊戲計劃。根據知情人士爆料，此次裁員人數大約會有300至400人遭受失業，其中包括Respawn公司底下100名員工。

對此加州總部發言人Justin Higgs對外聲明報告中表示，「作為持續關注長期戰略重點的這塊，我們在組織內部做出了選擇性變革，以便更有效地協調團隊和分配資源，推動未來增長」。另外知情人士也透露代號R7計劃是一款以《泰坦降臨》宇宙為背景的新作射擊遊戲，並且還未正式發布。

對此Respawn Entertainment公司也在社群上發表聲明，「決定放棄早期正在開發的兩個項目，並團隊正在進行一些針對性調整」，其中一個據爆料人士指出早已在年初就取消，另一項就是R7計劃。此外，EA在今年稍早就由於最新足球遊戲《EA Sports FC 25》銷售未達到預期，調低了全年預定收入目標，並且在《闇龍紀元：紗障守護者》發布後，也對旗下開發子公司BioWare進行裁員，當時則是指稱該作銷量未達到預期的一半。

關鍵字：EA裁員

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