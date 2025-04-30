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搞笑色色感動《學生會也有洞》動畫化！編劇頻確認場景「能播嗎」

記者楊智仁／綜合報導

《學生會也有洞！》（日語：生徒会にも穴はある！）是由無知麻呂（むちまろ）繪製的日常系浪漫喜劇漫畫作品，於2022年4月27日開始於《週刊少年Magazine》連載，日前官方也宣布確定改編為電視動畫，並釋出前導視覺海報。

《學生會也有洞！》故事描述，高一文藝青年水之江梅的文學造詣相當精深，但是物理化學數學等等理科的成績卻完全毀滅性的差，因此面臨了留級危機，在導師平塚建議下，他加入學生會想要藉此挽救成績。想不到這間國高中一貫制的學校的學生會的成員，竟然不是囂張小屁孩，就是悶騷學姊跟不幸少女…，在這些充滿個性的成員之中，阿梅也開始過起「色」彩繽紛的歡樂校園生活。

《學生會也有洞！》曾獲「下一部人氣漫畫大賞2023」紙本漫畫類第 1 名，累計銷量突破 160 萬冊，負責劇本統籌＆劇本「横谷昌宏」表示，「搞笑、情色、感動，原本應該是互不相容的要素（我一直這麼認為）這三者完美共存，甚至產生了共鳴，我永遠不會忘記第一次讀到原作時那股衝擊感，劇本會議中我們也反覆確認『這真的可以播嗎？』究竟各種場景會怎麼呈現，真是讓人迫不及待想看到正式播出。」

關鍵字：學生會也有洞

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