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日神人7分鐘速通「Switch 2 薩爾達」...裸裝挑戰工作人員都圍觀

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於 2025 年 4 月 26 日至 27 日在幕張展覽館舉辦「Nintendo Switch 2 體驗會 TOKYO」，在採取事前抽選制的情況下，仍有眾多玩家到場共同享受新主機「Nintendo Switch 2」試玩體驗。其中，《薩爾達傳說 曠野之息 Nintendo Switch 2 Edition》試玩區，竟然出現了僅用試玩時間就打倒最終魔王的高手引發熱議。

▼「Nintendo Switch 2」試玩體驗。（圖／翻攝自最強ゼルダGamesいかぼうず） ▲▼速通薩爾達。（圖／翻攝自最強ゼルダGamesいかぼうず）

這位高手是RTA（ REAL TIME ATTACK ）圈內持有紀錄的「いかぼうず」先生，試玩時間設定為掌機模式 5 分鐘、電視模式 10 分鐘共計 15 分鐘。試玩並非從全新遊戲開始，而是使用活動專用的中段存檔，從通往海拉魯城正門前開始。而 いかぼうず先生遵循自己「事先決定好的」限制規則，將裝備全數卸下以「裸裝」方式展開挑戰。

與最終魔王戰鬥中，雖然出現坐騎受傷等小插曲，他仍靠著豐富的經驗與高超技巧成功克服，當敵人弱點被樹木遮蔽時，更輕描淡寫地說出「這裡就用心眼瞄準」，完全展現高手的風範。最終いかぼうず只用了 7 分鐘順利擊敗魔王，進入片尾動畫，期間甚至吸引了許多工作人員與觀眾在他背後圍觀錄影。

關鍵字：Switch 2

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