大谷翔平伴隨動漫經典曲登場！愛妻連兩年出手挺《JOJO》

記者楊智仁／綜合報導

日籍球星大谷翔平可說是近年討論度最高的運動員，帥氣外型以及超強實力都受到粉絲們愛戴，近期更是升格當爸爸。而在日前主場對戰海盜隊的比賽中，大谷翔平首局首打席時伴隨著《JOJO的奇妙冒險》第 1 部的片尾曲登場，這次選曲正是由妻子真美子所挑選。

▼大谷伴隨JOJO歌曲登場。（圖／達志影像／美聯社／木棉花）

大谷去年在對戰大都會隊、爭奪聯盟冠軍系列賽第六戰時，將登場曲更換為麥可·布雷（Michael Bublé）的〈Feeling Good〉，當時他曾表示「因為感覺很好，所以選了這首歌。」而上周道奇隊「約會之夜（Date Night）」活動中，大谷的妻子真美子幫他選了搖滾樂團「Yes」的歌曲〈Roundabout〉，同時也是人氣動畫《JOJO的奇妙冒險》第 1 部片尾曲。

這也不是大谷第一次伴隨《JOJO》歌曲登場，去年 7 月球隊曾舉辦「女性之夜（Women’s Night）」活動，各選手登場曲由妻子或女友們挑選。當時大谷登場曲也是由真美子夫人選擇動畫《JOJO的奇妙冒險 黃金之風》的主題曲〈il vento d’oro〉，而他在那場比賽中擊出2支安打、貢獻3分打點的好表現。