Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸　任天堂急發聲明：勿點連結

記者楊智仁／綜合報導
Switch 2 的抽選結果於本周公布，可說是日本社群上最大討論話題，不只一般民眾，包含聲優、藝人都紛紛在推特分享自己是否中籤。只不過沒想到，連詐騙集團都利用這股風潮製造「假中籤通知」看能不能騙人上當。
▼許多網友分享自己收到詐騙信件。（圖／翻攝自@D_kokeshimaru推特）
任天堂新主機 Switch 2 將於 6 月 5 日開賣，並採取抽選販售的方式，光是日本就有 220 萬參加抽選，任天堂社長古川俊太郎透過推特致歉，由於抽選人數完全超出預期，所以無法滿足所有人的需求，目前正在強化生產體制。因此在結果公布後可說是幾家歡樂幾家愁，不僅如此，甚至有人還收到了 Switch 2 的中籤詐騙信件。
Switch2の当落発表日に合わせたスパムが来て(ああ、ちゃんと奴らも考えて仕事してんだな)ってなってる。 pic.twitter.com/W2LoKVhrxX— こけし丸 ???? (^ω^)y━─┛~~ (@D_kokeshimaru) April 24, 2025
像推主 こけし丸 就分享，自己在當天就收到數封詐騙信件，不少網友同樣反映這個狀況，信件會通知中籤，然後附上網址看會不會有人點進去。任天堂也趕忙發通知表示，「寄出的抽選結果郵件中，不會包含任何購買手續 URL 連結，若郵件內有預約或購買用的 URL，則絕非本公司發送，請務必小心。」
[ご注意] マイニンテンドーストアの「Nintendo Switch 2」抽選販売の結果を装ったフィッシングメールを確認しております。本日お送りする抽選結果には、手続き期間の変更に伴い購入手続きのURLが記載されていません。予約や購入のURLがあるものは、当社が送信したものではありません。ご注意ください。— 任天堂サポート (@nintendo_cs) April 24, 2025
讀者迴響