Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸　任天堂急發聲明：勿點連結

記者楊智仁／綜合報導

Switch 2 的抽選結果於本周公布，可說是日本社群上最大討論話題，不只一般民眾，包含聲優、藝人都紛紛在推特分享自己是否中籤。只不過沒想到，連詐騙集團都利用這股風潮製造「假中籤通知」看能不能騙人上當。

▼許多網友分享自己收到詐騙信件。（圖／翻攝自@D_kokeshimaru推特）

任天堂新主機 Switch 2 將於 6 月 5 日開賣，並採取抽選販售的方式，光是日本就有 220 萬參加抽選，任天堂社長古川俊太郎透過推特致歉，由於抽選人數完全超出預期，所以無法滿足所有人的需求，目前正在強化生產體制。因此在結果公布後可說是幾家歡樂幾家愁，不僅如此，甚至有人還收到了 Switch 2 的中籤詐騙信件。

像推主 こけし丸 就分享，自己在當天就收到數封詐騙信件，不少網友同樣反映這個狀況，信件會通知中籤，然後附上網址看會不會有人點進去。任天堂也趕忙發通知表示，「寄出的抽選結果郵件中，不會包含任何購買手續 URL 連結，若郵件內有預約或購買用的 URL，則絕非本公司發送，請務必小心。」