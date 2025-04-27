動漫快閃店登台中：《巨人》地鳴合影區、《膽大黨》高速婆婆降臨

記者楊智仁／綜合報導

木棉花綜合IP快閃店「超動漫研究社」首次登陸台中，從5月1日起至6月2日為止，將於台中 LaLaport 北館1樓舞台區與台中的動漫粉絲們見面。活動為免費入場，現場多達千件動漫商品、並且設置三大熱門動漫IP合影區，絕對是台中動漫迷五月必逛之地。

本次超動漫研究社帶來三大熱門動漫主題合影區：話題作品《進擊的巨人》地鳴合影區，體驗與阿爾敏、米卡莎、里維、漢吉一同身現於地鳴的場景中；正在熱烈播映中的《WIND BREAKER—防風少年— Season 2》 街景角色合影區；以及首次降臨台中的《膽大黨》高速婆婆大氣偶合影區，快來跟小桃、厄卡倫及高速婆婆打卡合影。

說到動漫活動絕對少不了的福袋，《WIND BREAKER—防風少年—》福袋包含Q版角色杯墊、蘇枋抱枕與1000片拼圖，讓防風鈴點綴日常生活；《膽大黨》福袋裡滿滿的高速婆婆，長門簾與娃娃讓高速婆婆在家與外出時隨時陪伴著你，以及主視覺資料夾好看又好用。

《進擊的巨人》福袋為粉絲必備的日常生活周邊系列，調查兵團款式的長型不鏽鋼杯、艾連的眼罩與壓克力立牌，超值組合粉絲必收；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋裡全部都是超可愛史萊姆利姆路；全新一季正在播映中的《黑執事》也推出限量福袋，超好抱的全彩長形抱枕、可攜帶的旋轉壓克力鑰匙圈，時時刻刻陪伴動漫迷身邊。