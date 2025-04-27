《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！「特別的」鍛造系統但操作有些複雜

記者蘇晟彥／綜合報導

505 Games與MercurySteam 將在 5月 22日推出奇幻動作冒險作品《烈焰之刃》（Blades of Fire），將採用特殊的「武器鍛造系統」進入對抗女王，拯救人民免於詛咒的冒險故事，本次接受505 Games邀請，透過Epic Games Store 搶先體驗約2小時左右的試玩版，帶著大家來看第一手試玩的心得！

▼故事由埃忍‧德里拉與阿索踏上對抗女王的過程。

《烈焰之刃》敘述邪惡女王「涅蕾雅」施展魔法，讓所有鋼鐵化為石塊，使反抗勢力陷入絕境。然而，戰火未熄。埃忍‧德里拉，前任國王的長子和繼承人，最後一位能夠揮舞鋼鐵之刃的英雄，將與年輕學者阿索攜手奮戰。遊戲採用很經典一個負責戰鬥、一個負責「解說」的經典組合，在前面的故事並沒有看到太多精采的內容，但「阿索」的角色有點像是很愛碎碎唸的朋友，甚至站太久會出現他說「我們站在這這麼久是在等什麼」的吐槽，算是會會心一笑的情節。

在戰鬥方面，就跟一般類魂系遊戲一樣，主要以防禦（並不能完全格檔）、攻擊來進行戰鬥，本作非常注重「武器系統」，不同的敵人必須使用不同的武器進行攻擊，舉例來說路上遇到的雜魚我們可以用各種武器應付，但遇到一些重裝鎧甲的士兵，就必須使用重武器（類似錘、重劍）攻擊，這時候敵人的身上外框會顯示一條線，共分成紅、黃、綠三種顏色，當紅色出現時就是該武器並沒有辦法造成傷害，因此在身上常備不同的武器是戰鬥的唯一要領。

但並非透過重武器就可以橫行天下，有些速度比較快（例如體驗版中就會遇到隱形刺客），就要透過長槍、匕首才能有效攻擊，而且重武器的攻擊速度非常之慢，會遠遠不及輕武器戰鬥來的爽快。此外，遊戲中會遇到在地圖上的小Boss，這些Boss可能會有2-3條生命，以第一個遇到的巨魔為例，必須透過「處決」才能進行有效攻擊，當進行處決後，就可以切掉怪物身上的部位，讓他們的攻擊型態轉變（例如打巨魔時切掉左手，右手還能拿大錘打人，但切掉右手他只能拿大便砸你，就變得毫無攻擊）。

而遊戲除了武器以外，地形跟位置也會影響攻擊的強度，因此盡量「從上面壓制」會成為戰鬥中的一大要領，最後一點，武器會有耐久度，當攻擊數值越來越低時，記得就要透過磨刀來補充，但多次磨刀後也會讓武器徹底毀損，這是要特別注意的事。

而「武器鍛造系統」也是本作一大亮點，當達到指定條件（可能是擊殺多少種怪物）後，就會逐步解鎖鍛造圖，這時候就能透過蒐集到的素材進行鍛造，不同素材將會影響武器的屬性（例如攻擊力更高、穿透力更高等等）。

在鍛造的時候會出現一個有點有趣（但可能有點煩躁）的小遊戲，來提升武器的耐久度，每達到一顆星就可以在武器即將損毀時，透過比較少的素材進行修理，但記者自己嘗試還是有一點抓不到要領，大多只能維持在3星左右，但在初期就已經算滿夠用了，而且第一次鍛造後，可以記憶最佳鍛造的紀錄，並不需要每次都重新鍛造，能大幅節省時間。

此外，遊戲就跟許多類魂遊戲一樣，透過地圖上的鍛造台就可以進行休息，休息後小型怪物會重生，比較大型的Boss則不會反覆出現。

▼鍛造的時候可以替不同部位換上不同素材，將會影響武器的各種數值。



▼透過不同敲打方式可以決定武器的耐久度，提高星星數在初期要節省素材是非常重要的事情。



整體試玩下來，由於記者最剛開始是透過PC遊玩，坦白說在鍵盤的設置安排上「有點過於複雜」，例如在武器切換時要透過滑鼠滾輪或是上下移動，處決的時候要同時按住滑鼠左鍵、右鍵、滑鼠滾輪，這些都讓遊戲的整體複雜度增加，還有在戰鬥的時候「左打」（滑鼠左鍵）、右打（滑鼠右鍵）上打（滾輪往上）、下打（滾輪往下）這些雖然只要熟悉後就能按出來，但整體的回饋機制不夠，會讓記者自己在戰鬥時還是習慣就固定按同一顆鍵就好，但後期換成Xbox手把玩後，會覺得整體的設計「直覺一點」，不需要像鍵盤一樣橫跨很多位置就能比較直覺式的打出攻擊。

整體來說，對於喜歡奇幻冒險動作的玩家，相信《烈焰之刃》可以帶給大家截然不同的體驗，遊戲可以進行難度調整，因此就算劇情黨也可以輕鬆遊玩，但目前對於武器鍛造、戰鬥的操控難度希望可以再進行調整，能夠「更容易上手」，以免在初期的時候就會因為很複雜的動作勸退玩家。

▼遊戲中還有不少探索要素，手持相應的武器到相同的雕像面前，就會得到特殊零件。

