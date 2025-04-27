ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！「特別的」鍛造系統但操作有些複雜

記者蘇晟彥／綜合報導

505 Games與MercurySteam 將在 5月 22日推出奇幻動作冒險作品《烈焰之刃》（Blades of Fire），將採用特殊的「武器鍛造系統」進入對抗女王，拯救人民免於詛咒的冒險故事，本次接受505 Games邀請，透過Epic Games Store 搶先體驗約2小時左右的試玩版，帶著大家來看第一手試玩的心得！

▼故事由埃忍‧德里拉與阿索踏上對抗女王的過程。

▲▼ 505, 烈焰之刃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《烈焰之刃》敘述邪惡女王「涅蕾雅」施展魔法，讓所有鋼鐵化為石塊，使反抗勢力陷入絕境。然而，戰火未熄。埃忍‧德里拉，前任國王的長子和繼承人，最後一位能夠揮舞鋼鐵之刃的英雄，將與年輕學者阿索攜手奮戰。遊戲採用很經典一個負責戰鬥、一個負責「解說」的經典組合，在前面的故事並沒有看到太多精采的內容，但「阿索」的角色有點像是很愛碎碎唸的朋友，甚至站太久會出現他說「我們站在這這麼久是在等什麼」的吐槽，算是會會心一笑的情節。

在戰鬥方面，就跟一般類魂系遊戲一樣，主要以防禦（並不能完全格檔）、攻擊來進行戰鬥，本作非常注重「武器系統」，不同的敵人必須使用不同的武器進行攻擊，舉例來說路上遇到的雜魚我們可以用各種武器應付，但遇到一些重裝鎧甲的士兵，就必須使用重武器（類似錘、重劍）攻擊，這時候敵人的身上外框會顯示一條線，共分成紅、黃、綠三種顏色，當紅色出現時就是該武器並沒有辦法造成傷害，因此在身上常備不同的武器是戰鬥的唯一要領。

但並非透過重武器就可以橫行天下，有些速度比較快（例如體驗版中就會遇到隱形刺客），就要透過長槍、匕首才能有效攻擊，而且重武器的攻擊速度非常之慢，會遠遠不及輕武器戰鬥來的爽快。此外，遊戲中會遇到在地圖上的小Boss，這些Boss可能會有2-3條生命，以第一個遇到的巨魔為例，必須透過「處決」才能進行有效攻擊，當進行處決後，就可以切掉怪物身上的部位，讓他們的攻擊型態轉變（例如打巨魔時切掉左手，右手還能拿大錘打人，但切掉右手他只能拿大便砸你，就變得毫無攻擊）。

而遊戲除了武器以外，地形跟位置也會影響攻擊的強度，因此盡量「從上面壓制」會成為戰鬥中的一大要領，最後一點，武器會有耐久度，當攻擊數值越來越低時，記得就要透過磨刀來補充，但多次磨刀後也會讓武器徹底毀損，這是要特別注意的事。

▲▼

▲▼ =

而「武器鍛造系統」也是本作一大亮點，當達到指定條件（可能是擊殺多少種怪物）後，就會逐步解鎖鍛造圖，這時候就能透過蒐集到的素材進行鍛造，不同素材將會影響武器的屬性（例如攻擊力更高、穿透力更高等等）。

在鍛造的時候會出現一個有點有趣（但可能有點煩躁）的小遊戲，來提升武器的耐久度，每達到一顆星就可以在武器即將損毀時，透過比較少的素材進行修理，但記者自己嘗試還是有一點抓不到要領，大多只能維持在3星左右，但在初期就已經算滿夠用了，而且第一次鍛造後，可以記憶最佳鍛造的紀錄，並不需要每次都重新鍛造，能大幅節省時間。

此外，遊戲就跟許多類魂遊戲一樣，透過地圖上的鍛造台就可以進行休息，休息後小型怪物會重生，比較大型的Boss則不會反覆出現。

▼鍛造的時候可以替不同部位換上不同素材，將會影響武器的各種數值。

▲▼ 烈焰之刃

▼透過不同敲打方式可以決定武器的耐久度，提高星星數在初期要節省素材是非常重要的事情。

▲▼ 505, 烈焰之刃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 505, 烈焰之刃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

整體試玩下來，由於記者最剛開始是透過PC遊玩，坦白說在鍵盤的設置安排上「有點過於複雜」，例如在武器切換時要透過滑鼠滾輪或是上下移動，處決的時候要同時按住滑鼠左鍵、右鍵、滑鼠滾輪，這些都讓遊戲的整體複雜度增加，還有在戰鬥的時候「左打」（滑鼠左鍵）、右打（滑鼠右鍵）上打（滾輪往上）、下打（滾輪往下）這些雖然只要熟悉後就能按出來，但整體的回饋機制不夠，會讓記者自己在戰鬥時還是習慣就固定按同一顆鍵就好，但後期換成Xbox手把玩後，會覺得整體的設計「直覺一點」，不需要像鍵盤一樣橫跨很多位置就能比較直覺式的打出攻擊。

整體來說，對於喜歡奇幻冒險動作的玩家，相信《烈焰之刃》可以帶給大家截然不同的體驗，遊戲可以進行難度調整，因此就算劇情黨也可以輕鬆遊玩，但目前對於武器鍛造、戰鬥的操控難度希望可以再進行調整，能夠「更容易上手」，以免在初期的時候就會因為很複雜的動作勸退玩家。

▼遊戲中還有不少探索要素，手持相應的武器到相同的雕像面前，就會得到特殊零件。

▲▼ 505, 烈焰之刃 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：烈焰之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

推薦閱讀

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！「特別的」鍛造系統但操作有些複雜

人氣戀愛喜劇《艾莉同學 祕聞》雙版本情報公開　收27則獨家短篇

Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸　任天堂急發聲明：勿點連結

發售11年《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲　14億小時遠超其他大作

動漫快閃店登台中：《巨人》地鳴合影區、《膽大黨》高速婆婆降臨

《俺妹》繪師畫兄妹Switch 2抽選結果　暗藏聲優梗吸千萬觀看

《風色幻想NeXus》結合VT成國產創舉！人氣VT登App Store獨家獻聲

人氣實況主依渟「最推 MSI GeForce RTX 50系列筆電分享」　最強吉祥物Lucky現身體驗會玩家嗨翻

《PTCG Pocket》新卡包雙天之守護者　烈空坐EX掉落活動登場

「100隻哆啦A夢」降臨台北華山！12米巨型公仔、秘密新道具亮相

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《俺妹》繪師畫兄妹Switch 2抽選結果

《咒術迴戰》五條悟腰斬理由公開

動漫快閃店登台中：《巨人》地鳴合影區

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！

Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸

《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

Switch 2 Pro控制器規格再進化！

沙烏地阿拉伯近一半年輕人看日本動畫

《柯南：獨眼的殘像》三天票房飆破34億

最新新聞

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！

《艾莉同學 祕聞》限定特裝版情報公開

Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸

《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲

動漫快閃店登台中：《巨人》地鳴合影區

《俺妹》繪師畫兄妹Switch 2抽選結果

人氣VT登App Store獨家獻聲

實況主依渟最推 MSI 50系列筆電

《PTCG Pocket》雙天之守護者

100隻哆啦A夢降臨台北！12米巨型公仔、新道具亮相

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366