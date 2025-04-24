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《百日戰記 -最終防衛學園-》正式發售　評分解禁盛讚怪物級作品

記者蘇晟彥／綜合報導

傑仕登 24 日公開，ANIPLEX發行、由開發《槍彈辯駁》系列和《極限脫出》系列的兩大名製作人「小高和剛」及「打越鋼太郎」聯手推出的《百日戰記 -最終防衛學園-》，正式發售。而在媒體評分解禁，也以85分的分數，獲得「是迄今難以忘懷作品」的高度讚賞。

【延伸閱讀】
《百日戰記-最終防衛學園-》開發解密　製作人笑稱：做到我都折壽

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

「極限 × 絕望」之 100 天的冒險故事
在「東京住宅區」的主角・澄野拓海，原本的平凡生活遭到突然出現的神秘襲擊者破壞。並被自稱「SIREI」的迷之生物傳授了特異能力「我驅力」。艱難地逃脫困境後，在「SIREI」的安排下被迫「轉學」到「最終防衛學園」。而被聚集在這裡的15位學生，必須從逼近的敵人「侵校生」手中，守護這座學園100天以拯救人類。

《百日戰記 -最終防衛學園-》的角色設計由小松崎類操刀，並集合了日本各世代最知名的聲優參與本作的角色配音，包含了櫻井孝宏、緒方恵美、ファイルーズあい、小倉唯、井上麻里奈、佐倉綾音、小林親弘、白石晴香、浪川大輔、黒沢ともよ、大塚芳忠、井上喜久子、大谷育江等，是遊戲演出的一大亮點。

在媒體評測後，在metacritic上取得PC版本86分的高分，不少人給出「儘管在第一眼看起來故事極為荒謬，但實際由玩起來非常驚人，幾乎是一部實驗性質的怪物作品」。

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

遊戲系統簡介
遊戲的主軸是可以閱讀故事的「ADV（冒險部分）」。透過角色們的對話，玩家將揭開隱藏在學園中的真相。隨著故事推進，將開放各種遊玩模式，包括可以前往「探索」模式蒐集材料，使用探索時蒐集到的材料，可以製作禮物送給夥伴；或是利用自由行動的時間，進行學生兵器強化、與夥伴交流等等各式各樣的行動。

戰鬥系統簡介
逼近學園的敵人「侵校生」會成群結隊襲擊學園。拓海等人要使用覺醒的特異能力「我驅力」來對抗敵人。角色行動一次後就會陷入「疲勞」狀態，可移動範圍會被限制，但同一個角色可以在一回合中行動多次。

遊戲中每個角色都有不同的《特異科目》，包括「對陷入異常狀態的敵人攻擊力提升」、「技能根據角色的狀態變化」等等，各種可以協助戰鬥的特性。在戰鬥中累積足夠的「VOLTAGE」，就能夠使用「我驅力提升」在WAVE中提升攻擊力，或是發動強大絕招「必殺我驅力」。

當角色的體力低於一定值，可以釋放以性命為代價的「必死決殺」。使用「必死決殺」的角色會死亡。隨之「VOLTAGE」將會增加100%，報酬也會變多，此要素讓玩家在戰略上的考量多了不同的選擇。

預購特典：替換用特典封面紙及數位原創小說下載卡
本次Nintendo Switch實體版預購特典，包含替換用特典封面紙(共9張)及數位原創小說下載卡，是粉絲們不可或缺的特典好禮。

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