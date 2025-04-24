沙烏地阿拉伯近一半年輕人看日本動畫　愛「鬼滅、巨人」等大作

記者楊智仁／綜合報導

Manga Productions 是沙烏地阿拉伯及阿拉伯地區代表性的動畫、漫畫與遊戲製作與發行公司。近日，日本媒體專訪了該公司執行長布卡里．伊薩姆（Bukhari Essam），請他分享關於公司製作內容與人才培育的理念與實踐。

▼阿拉伯年輕人也很愛看日本動畫。（圖／翻攝自Manga Productions）

沙烏地阿拉伯作為石油大國，正致力於「去石油依賴」，並積極投資於內容產業，漫畫與動畫也包括在其中。Manga Productions 便是在這樣的背景下應運而生，並參與 2025 年的 AnimeJapan 展會，這是他們連續第二年設攤。帶領這間公司的正是布卡里・伊薩姆，他在公司成立前曾任駐日沙烏地大使館外交官，精通日語，對日本社會也有深厚理解。

伊薩姆表示，「我從小看日本動畫長大，對日本非常熱愛，在沙烏地其實有很多人都是看日本動畫長大的。我自己很喜歡、《金剛戰神》、《足球小將翼》、《凡爾賽玫瑰》，現在年輕世代，則特別喜歡像《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》這些火紅作品。」

訪問中伊薩姆提及對日本動畫其中一項擔憂，「近年的日本動畫越來越多是針對成人觀眾設計的，雖然這些作品都非常優秀，但全球小朋友現在接觸日本動畫機會變少了。我這一代人會一直愛動畫，是因為我們從小就看著動畫長大。如果不多做些給兒童看的動畫，10年、20年後，日本動畫在全球的市場可能會出現斷層。」

在 AnimeJapan 商務日演講時伊薩姆曾提到，沙烏地阿拉伯每 3 人中就有 1 -2 人有觀看動畫，「以前很多人是透過盜版來看，但如今我們與日本公司建立正式合作，越來越多觀眾改用正式渠道觀賞。像《金剛戰神U》與日本同步在沙烏地播出，我們也準備了阿拉伯語配音版，這雖然很困難，但希望能帶給觀眾最佳體驗，同步播出也有助於遏止盜版，讓正式管道觀影成為文化的一部分。」