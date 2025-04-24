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App Store 獨立遊戲祭開跑　台灣2團隊上榜

記者蘇晟彥／綜合報導

App Store 在近日推出「獨立遊戲祭」，精選出台、港、韓及東南亞多款獨立作品，這次由編輯精選，帶著大家認識充滿創意巧思，還承載著開發者的願景，專題介紹將進行至30日，邀請所有喜愛遊戲的讀者一起踏入另外一個「遊戲世界」。

>>獨立遊戲祭專題點此<<

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台灣代表聖堂遊戲—《麻糬貓收藏》秉持著「輕鬆」與「療癒」的核心精神

「為大家忙碌的生活帶來溫暖」，是聖堂遊戲一直堅持的理念。身兼製作人的創辦者 Domo 最初任職於遊戲公司，趁著下班後的夜晚埋首打造作品，最終於 2018 年成立了這家獨立工作室。《麻糬貓收藏》以聖堂遊戲早期作品中最弱小的魔物「麻糬貓」為主角，不料推出後深受玩家喜愛，更成為了他們的代表作。除了畫風可愛，開發團隊還始終秉持著「輕鬆」與「療癒」的核心精神，致力創作出更多「任何人都能輕鬆享受的遊戲」。

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台灣代表Gamtropy－遊戲永遠有更多的可能性。

發掘多元的遊戲風格，讓玩家對自身的生活產生共鳴，是 Gamtropy 秉持的信念。由來自台灣的 Ren、Boris、Jason、PeiYi、WeiHsuan 組成的團隊，選擇以「Game」(遊戲) 與動力學中的指標「Entropy」(熵) 為名稱，意味著遊戲永遠有更多的可能性。

此外，探討愛滋病議題的《愛說不說》在近期更榮獲2024 App Store Awards「文化影響力獎」，都表現了 Gamtropy 對現實社會的關注。他們試圖讓玩家體驗「失去」，從而反思在真實世界發生的各種事件。

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為全世界玩家帶來歡樂的基地－「SuperPlanet」

此團隊擅長把放置玩法與獨特的遊戲世界觀或 IP 授權作品結合在一起。舉例來說，《眾神地下城》的動作元素令人著迷；《閃電公主》的遊戲畫面十分出色；而改編自網漫的《ZIO: 魔法卷軸商人》和《電玩世界守衛者》，則把原作世界變得更為鮮活。

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