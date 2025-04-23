童年經典《風色幻想NeXus》上市　結合頂流台V打造國產新IP

記者蘇晟彥／綜合報導

智冠旗下遊戲新幹線與弘煜科技23日宣布，將以「國產遊戲IP 虛擬偶像化」作為主軸，整合10位台灣頂流VTuber融入進童年經典《風色幻想》中成為故事的一部分，推出手遊《風色幻想NeXus》。同時在記者會上邀請到「杏仁ミル」擔任驚喜嘉賓與遊戲新幹線張益民總經理互動，期盼能在VTuber的加持下，突破原有遊戲固化世界觀的困境，打造出截然不同的國產IP。

▼《風色幻想NeXus》將於24日正式上線。（圖／智冠提供）



《風色幻想NeXus》由弘煜科技研發，集結台灣十大頂流VTuber深度融入主線劇情，寫下台灣遊戲IP首次跨足虛擬角色沉浸式共演的創新範例，本次遊戲新幹線與弘煜科技亦在記者會上揭開雙方策略聯盟的未來合作藍圖。遊戲新幹線擁有超過20年台港澳大型遊戲營運經驗，更是國內外遊戲IP的重要推手，擅長掌握市場脈動、精耕玩家社群與市場推廣，並整合智冠集團在遊戲美術、音樂製作與通路佈局等多元資源，強化產品競爭力與市場滲透深度，過去擁有諸多經營經典IP之成功案例。弘煜科技則具備豐富的原創IP資源與跨平台開發實力，長年深耕日本市場，累積深厚的研發能量與發行成果。未來，雙方將以此次合作為起點，攜手推動原創內容的跨界應用與國際佈局，開闢國產遊戲在二次元領域的新戰場，帶領台灣IP實現升級轉型。

人工智能、遊戲、二次元產業串聯 共拓海外市場

遊戲新幹線張益民總經理與人氣VTuber「杏仁ミル」於記者會現場進行即時對談，探討《風色幻想Nexus》在「國產遊戲IP虛擬偶像化」上的佈局策略與市場期待。張益民總經理表示，「這次合作不僅重新定義VTuber在遊戲中的角色定位，更打破傳統框架，讓虛擬偶像真正走進劇情核心，建立具備延展性與社群連結力的角色體系。我們希望深化粉絲與角色之間的情感連結，打造更多粉絲向的延伸內容，進一步拓展國產遊戲在數位娛樂產業的想像空間與競爭格局。」

弘煜科技副總經理劉昱昌分享，「遊戲融合經典IP《風色幻想》與VTuber文化，是原創內容進化道路上的一大創舉，本次更導入AI聲紋與虛擬互動技術，讓角色突破遊戲邊界，延伸至語音、影像、社群等多元平台，打造具長期互動性的陪伴型角色體驗，更加深玩家與角色之間的連結。」

劉副總也提到，「我們擁有豐富IP資源與全平台研發實力，也累積多年深耕日本市場的經驗，期望台灣自製作品能在全球市場占有一席之地。未來將攜手遊戲新幹線與多元產業夥伴，整合跨領域內容與深化角色經濟，讓原創內容進入更多生活場景與海外市場，真正實現原創IP『活起來、走出去』的發展願景。」

公視、皇家國際美食跨界助陣 攜手強化台灣文創力、

公共電視長期挖掘具有實力且極具特色的虛擬偶像，主辦的「金V獎」已邁入第三屆，並全力支持產業持續發展。公共電視總經理徐秋華表示，「公視將持續推動『金V獎』與台灣數位內容產業的發展，深化公部門與遊戲產業協力，鼓勵原創IP透過虛擬角色走進更多公共媒體與創新場域，擴展虛擬創作的未來想像。」

皇家國際美食旗下品牌漢堡王也宣布與《風色幻想NeXus》展開系列快閃活動，於指定門市打造主題裝飾，推出限量餐點與虛寶兌換活動，讓粉絲能在日常生活中實際參與遊戲宇宙。皇家國際美食董事長吳美慧表示，「異業合作有助於強化品牌年輕化形象，也期待未來與更多原創內容深度合作，創造虛實整合的雙贏商機。」