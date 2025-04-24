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Switch 2 Pro控制器規格再進化　電池充電僅需3.5小時

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2在3日亮相後引起關注，隨著上市日期逐漸逼近，就有許多人關心初代配件是否能繼續使用。對此官方表示，「儘管Switch初代Pro控制器有很多優點也能繼續支援遊戲，但此次Switch 2 Pro控制器更提升，雖然電池壽命會與初代相同，卻比初代充電來得更快，僅需3.5小時就可充電完畢」。

▼Switch 2 Pro控制器充電僅需3.5小時。（圖／翻攝自Twitter／@NinSwitchIntel）

▲▼Switch 2 Pro控制器充電僅需3.5小時。（圖／翻攝自Twitter／@NinSwitchIntel）

根據 Nintendo Life指出，此次Switch 2 Pro控制器電池規格將會採用與前代相同的電池，電池續航力可以達到40小時，只不過官方找到更適合的充電方法，讓新代的控制器充電能更加快速，只需3.5小時就可充電完成，比初代快了大約兩倍的時間，而價格方面官方則是售價為9980日圓（大約新台幣2209元）。

除此之外，此次Pro控制器的背面手把持握處會多2個按鍵，分別是GL與GR，對此任天堂官網表示，「這2個按鍵可自由設定成自己偏好的任何按鈕，像是Switch 2新推出的聊天功能，而此次按鍵有助於提升部分遊戲的操作」。至於在震動方面，採用與Joy-Con 2相同的HD震動2，能提供更細緻的震動回饋感。

另外，官方也強調，「對於不喜歡 Pro控制器新功能的人來說，仍然可以在Switch 2上使用初代Pro控制器遊玩，但會無法透過按下控制器的主頁按鈕來打開控制台」。

關鍵字：任天堂Switch 2控制器

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