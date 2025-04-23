《柯南：獨眼的殘像》票房飆34億　230萬人進場看甦醒的小五郎

記者楊智仁／綜合報導

長青作品《名偵探柯南》第 28 部劇場版「獨眼的殘像」在粉絲們的高度期待下，4 月 18 日於日本登場就繳出超好成績，根據統計，上映三天累計票房約 34 億 3,862 萬日元，劇情圍繞著甦醒的毛利小五郎獲得好評，電影也再度刷新了紀錄。

《名偵探柯南》前兩部電影「黑鐵的魚影」、「100 萬美元的五稜星」都刷新了票房紀錄，而這次 M28 「獨眼的殘像」也沒有漏氣，首日票房就達到 10.5 億日幣（約台幣 2.3 億元），觀眾動員數突破 69 萬人；上映三天票房約 34.4 日圓，破 231 萬人進場觀影。首日 / 前三日票房都刷新系列紀錄，在全日本最大規模 522 間影院上映的加持下，「獨眼的殘像」也被看好有望超過「100 萬美元的五稜星」158 億史上最高票房。

《名偵探柯南 獨眼的殘像》故事背景設定在長野雪山，「大和敢助」過去在追捕時因為某男子發射的步槍而受傷，甚至被雪崩給吞沒…，10 個月後國立天文台野邊山的設施傳出一名研究員被襲擊的通報，奇蹟般從雪崩生還的敢助跟著上原由衣趕往了現場，沒想到過程中看不見的左眼，突如其來地劇烈疼痛起來。

同一時間，過去毛利小五郎在警視廳時代的好友，正在調查未寶岳雪崩事故的相關案情，並發現事件檔案中出現了小五郎的名字。正當叔叔帶著柯南一起前往之時，約定地點的途中，突然響起了槍聲——。