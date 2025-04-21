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2025秋番《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字　網傻眼：誰記得住

記者楊智仁／綜合報導

日本輕小說或漫畫不時能夠見到標題很長的作品，而這部片名長達 60 字的《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級9999的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇&「給他們好看！」》( 下文簡稱《無限扭蛋》 )，也宣布動畫會在 2025 年秋天開播的消息。

《無限扭蛋》是明鏡止水著作的奇幻輕小說系列，於 2020 年開始在成為小說家吧連載，故事描述，這個世界裡人類被視為劣等種，冒險者小隊「種族會」中負責扛行李的人類少年‧萊特，在世界最凶險的迷宮「奈落」深處遭夥伴放逐，甚至想取他性命。為了活下去，萊特自暴自棄地用唯一技能《無限扭蛋》，結果竟召喚出強大無比「等級9999」的夥伴們。

《無限扭蛋》日前也公開了主視覺、預告等最新情報，動畫交給 J.C.STAFF 製作，聲優部分，主角萊特由玉城仁菜、梅依則是交給長谷川育美聲演。不過相較劇情，超長的標題反而引發社群熱議，網友表示，「這麼長到底誰記得住...」、「我很期待 YTR 介紹這部番時要怎麼把名字唸完」、「其實漫畫版還不錯」、「看到標題就不太想點進去...。」 

關鍵字：新番

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