2025秋番《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字　網傻眼：誰記得住

記者楊智仁／綜合報導
日本輕小說或漫畫不時能夠見到標題很長的作品，而這部片名長達 60 字的《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級9999的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇&「給他們好看！」》( 下文簡稱《無限扭蛋》 )，也宣布動畫會在 2025 年秋天開播的消息。
信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！— 『無限ガチャ』【公式】 (@mugengacha9999) April 17, 2025
????略して #無限ガチャ ????
⛓TVアニメ2025年秋放送決定⛓
ティザービジュアルを公開????
放送をお楽しみに????✨ pic.twitter.com/G5a2VxDYKc
《無限扭蛋》是明鏡止水著作的奇幻輕小說系列，於 2020 年開始在成為小說家吧連載，故事描述，這個世界裡人類被視為劣等種，冒險者小隊「種族會」中負責扛行李的人類少年‧萊特，在世界最凶險的迷宮「奈落」深處遭夥伴放逐，甚至想取他性命。為了活下去，萊特自暴自棄地用唯一技能《無限扭蛋》，結果竟召喚出強大無比「等級9999」的夥伴們。
《無限扭蛋》日前也公開了主視覺、預告等最新情報，動畫交給 J.C.STAFF 製作，聲優部分，主角萊特由玉城仁菜、梅依則是交給長谷川育美聲演。不過相較劇情，超長的標題反而引發社群熱議，網友表示，「這麼長到底誰記得住...」、「我很期待 YTR 介紹這部番時要怎麼把名字唸完」、「其實漫畫版還不錯」、「看到標題就不太想點進去...。」
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