校規禁用社群賺錢...日女高中生YouTuber退學：想坦率做喜歡的事

記者楊智仁／綜合報導

「母子家庭ひとりっこJK」是 YouTube 上擁有 31 萬訂閱的頻道，由單親家庭、女子高中生經營，時常分享以高中女生視角出發的日常 Vlog 等內容。本月中上傳影片「自願從高中輟學」，坦言自己在高二時決定主動退學。

根據影片中的說法，自己就讀的高中若要打工，必須事先提出申請並獲得學校許可，雖然她在高一時已獲准打工，但學校的許可標準模糊，此外，今年學校新設一項規定，明文「禁止透過社群媒體賺錢」。這項新規並非針對她本人，而是因其他學生穿著制服、露臉上傳影片引發爭議，學校因此設立此校規。

原本她打算因應規定暫停 YouTube 活動，但當她得知一位同班同學因未申請打工被人檢舉，學校將其「軟禁」並給予懲戒處分後，開始對學校制度產生質疑。她表示，雖然「遵守規則是基本原則」，但也認為「若規則已經不合時宜，就應該被重新檢視」，對於新設規定她坦言，「與其偷偷摸摸地違規，不如坦率而清爽地去做。」這些想法讓她開始思考是否該離開學校。

當她與母親商量時，母親輕鬆地回應，「很好啊，那就退學吧！」於是她決定在高三時轉學至一所遠距教學的通信制高中。關於未來，她表示，「我不會忘記自己仍是高中生，會以課業優先，再進行打工或 YouTube 的活動。」該事件經過媒體報導後迅速在社群上引發討論，支持者表示，「這孩子真的很厲害，支持她的媽媽也很棒」、「為了自己理想全力前進的高中生，了不起。」有人認為學校的制度不合理，應該與時俱進設立新的規定，但也有網友認為學校站在保護校譽的立場，可以理解設定這樣的制度。