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PS Plus全球多地漲價　加拿大衝擊大漲幅20%、年費破5000元

記者楊智仁／綜合報導

PlayStation Plus 訂閱價格在加拿大大幅上漲，成為近期又一個面臨數位遊戲訂閱服務漲價的國家。隨著 Sony 進行價格結構重整，加拿大用戶年度訂閱費用預計將上漲最多 22.6%。此次公告之前，PlayStation Plus 上一次的大規模漲價發生於 2023 年，當時三個訂閱等級價格全面上調，其中「Essential 基礎方案」年費漲幅約為 33%。

▲▼PS plus。（圖／翻攝自PS）

根據加拿大 PlayStation 官方網站所公布的新價格，三個等級年費分別為：Essential 基礎方案 109.99 加幣 ( 約 2584 台幣 )、Extra 進階方案 189.99 加幣 ( 約 4464 台幣 )，以及 Premium 高級方案 249.99 加幣 ( 約 5874 台幣 )。與過去相比 Essential 上漲 15 加幣、Extra 和 Premium 各上漲 35 加幣，其中 Extra 方案的漲幅比例最高。用戶仍可選擇按月或按季付款，但換算下來年花費最多會高出 75 加幣，尤其對於選擇 Premium 月付的用戶來說影響最明顯。

加拿大是近期第 16 個 PlayStation Plus 調漲訂閱費的國家，此前包含拉丁美洲在內的多國也出現類似情況，根據不同方案，漲幅最高達 21%。受影響的地區包括巴西、墨西哥、阿根廷等。Sony 表示，調漲價格的原因與全球市場狀況有關，同時也是為了確保平台仍能提供高品質遊戲給會員。

關鍵字：PS Plus

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