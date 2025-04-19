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《英雄聯盟》LCP王者對決　CFO延續氣勢2:1拿下「電競館首勝」

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》LCP電競館開幕後，戰隊賽事移師到電競館舉辦，１９日開幕賽晚間由LCP兩個王者隊伍CFO及TLN正面對決，最終由CFO延續在初陣對抗賽以來的氣勢，儘管第二局被TLN壓制，但仍找回氣勢贏得在電競館首秀的勝利。

▼CFO拿下LCP電競館首勝。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ＬＣＰ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

LCP電競館在 19日正式迎來開幕戰，這也是繼多年前Garena在內湖的電競館後，再次將賽事固定、開放給觀眾參加。電競館地點位於捷運大橋頭、民權西路中間（民權西路136號 4 樓），館內採用Unilumin 提供的螢幕裝置，有136座位席。場館分場內場觀賽區以及外場，外場將有Riot 官方商店、飲食部進駐，根據在訪談中內容透露，未來也將會開放給戰隊販售周邊。

對此，首戰下半場壓軸戰由LCP賽區兩個王者隊伍CFO對上TLN，雙方互有往來，但CFO延續初陣對抗賽以來的氣勢，以2:1的戰績獲得勝利，贏得在電競館首勝，最終MVP也由17歲新秀小將 HongQ 拿下。而儘管場地不大，但以記者自身觀賽感受，即使在最後一排也能完整地欣賞到螢幕上的細節，且現場主播、觀眾的互動，也讓觀賽體驗更熱血，賽事票券購買方式請至官方粉專查詢。

關鍵字：英雄聯盟

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