《英雄聯盟》LCP電競館正式開幕　捷運站走路5分、全館136座位

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》在2025年賽事迎來重大改革，東南亞賽區合併組成LCP（League of Legends Championship Pacific），而宣布許久的電競館確定將在19日迎來首戰，18日Riot官方與館方鍇睿國際（CarryLive）舉辦開幕記者會，期盼能藉由電競館重燃所有粉絲熱情，此外針對開幕賽票券搶售一空，媒體憂心未來恐有黃牛，官方也回應，「目前會暫時維持沒有實名制，將會進行討論、研擬」

▼LCP電競館18日正式開幕，19日將迎來首戰。（圖／記者蘇晟彥攝）



LCP電競館地點位於捷運大橋頭、民權西路中間（民權西路136號 4 樓），館內採用Unilumin 提供的螢幕裝置，包括超過100平方公尺、200塊LED面板，搭配MSI（微星）電腦設備，館內共有136座位席。場館分場內場觀賽區以及外場，外場將有Riot 官方商店、飲食部進駐，根據在訪談中內容透露，未來也將會開放給戰隊販售周邊。

在開幕記者會上，由Riot Games亞太區遊戲發行及電競業務經理 Sean Oh 及鍇睿國際董事長顏宥騫共同揭開，Sean Oh表示，「一直很希望能擁有一個永久性的電競主場，現在願望時間，尤其看到開幕賽的門票賣完，期盼能夠帶給大家更刺激的電競體驗」，顏宥騫也說，「這次終於兌現承諾，將電競館蓋在一個交通便捷的地方，有點像是美夢成真的感覺，希望電競館能再度燃燒觀眾對於《英雄聯盟》的熱情。」

在會後由LCP產品經理、總監進行媒體提問，首先針對電競館的門票收益是否會回饋到戰隊身上，幫助戰隊永續經營，對此，官方表示從去年開始就有「電競永續計畫」來支持戰隊，像是之前提到的戰隊表情等等，也持續推動一些活動，這些活動利潤會進入「共享池」，此外也會依照比賽表現、與粉絲互動等等反饋給戰隊，現場也會提供場地給戰隊去販售周邊，但並未正面回應是否門票收益會回饋到戰隊上。

由於開幕賽門票秒殺，也有一些「黃牛」聲音浮現，官方表示目前有注意到這個狀況，但詳細會經過研擬，會依照實際發生的狀況去調整售票的方式，也會跟鍇睿、售票商討論。此外，官方也希望藉由電競館的誕生，能催生更多電競新秀出現，在會場中多次提到CFO 中路的Hong Q，希望也能有更多這樣的新星誕生。

最後，在初陣對抗賽表現亮眼，但沒獲得獎盃的CFO，LCP也「還公道」，在現場恭喜CFO在首次初陣對抗賽就獲得佳績，也期盼持續為賽區注入熱力。

最後，台灣大哥大也同步在電競館舉辦第二賽季「靈花祭」相關活動，誠摯邀請每一位召喚師，一同踏入這場線上與線下交織的奇幻之旅。活動期間，每兩週將抽出幸運得主，更有機會獲得超人氣「靈花祭 莉莉亞」公仔，如果你來到電競館，別忘了與全新「靈花祭拍照區」或 Coser 合影留念；無法親自到場，也歡迎在線上分享你對靈花祭造型的喜愛與期待——不論留言或貼文，通通有機會抽中獎品。

活動時間、獎勵及得獎公佈時間：

第一階段：4月18日至4月27日，得獎者公佈時間-- 4 月 29 日

線上參與獎勵（共六名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔二名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名

線下參與獎勵（共七名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔三名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名

第二階段：4月28日至5月11日，得獎者公佈時間-- 5 月 13 日

線上參與獎勵（共六名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔二名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名

線下參與獎勵（共七名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔三名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名





