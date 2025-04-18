ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》LCP電競館正式開幕　捷運站走路5分、全館136座位

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》在2025年賽事迎來重大改革，東南亞賽區合併組成LCP（League of Legends Championship Pacific），而宣布許久的電競館確定將在19日迎來首戰，18日Riot官方與館方鍇睿國際（CarryLive）舉辦開幕記者會，期盼能藉由電競館重燃所有粉絲熱情，此外針對開幕賽票券搶售一空，媒體憂心未來恐有黃牛，官方也回應，「目前會暫時維持沒有實名制，將會進行討論、研擬」

▼LCP電競館18日正式開幕，19日將迎來首戰。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ LOL電競館,英雄聯盟 。（圖／記者蘇晟彥攝）

LCP電競館地點位於捷運大橋頭、民權西路中間（民權西路136號 4 樓），館內採用Unilumin 提供的螢幕裝置，包括超過100平方公尺、200塊LED面板，搭配MSI（微星）電腦設備，館內共有136座位席。場館分場內場觀賽區以及外場，外場將有Riot 官方商店、飲食部進駐，根據在訪談中內容透露，未來也將會開放給戰隊販售周邊。

在開幕記者會上，由Riot Games亞太區遊戲發行及電競業務經理 Sean Oh 及鍇睿國際董事長顏宥騫共同揭開，Sean Oh表示，「一直很希望能擁有一個永久性的電競主場，現在願望時間，尤其看到開幕賽的門票賣完，期盼能夠帶給大家更刺激的電競體驗」，顏宥騫也說，「這次終於兌現承諾，將電競館蓋在一個交通便捷的地方，有點像是美夢成真的感覺，希望電競館能再度燃燒觀眾對於《英雄聯盟》的熱情。」

▲▼ LOL電競館,英雄聯盟 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ LOL電競館,英雄聯盟 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在會後由LCP產品經理、總監進行媒體提問，首先針對電競館的門票收益是否會回饋到戰隊身上，幫助戰隊永續經營，對此，官方表示從去年開始就有「電競永續計畫」來支持戰隊，像是之前提到的戰隊表情等等，也持續推動一些活動，這些活動利潤會進入「共享池」，此外也會依照比賽表現、與粉絲互動等等反饋給戰隊，現場也會提供場地給戰隊去販售周邊，但並未正面回應是否門票收益會回饋到戰隊上。

由於開幕賽門票秒殺，也有一些「黃牛」聲音浮現，官方表示目前有注意到這個狀況，但詳細會經過研擬，會依照實際發生的狀況去調整售票的方式，也會跟鍇睿、售票商討論。此外，官方也希望藉由電競館的誕生，能催生更多電競新秀出現，在會場中多次提到CFO 中路的Hong Q，希望也能有更多這樣的新星誕生。

最後，在初陣對抗賽表現亮眼，但沒獲得獎盃的CFO，LCP也「還公道」，在現場恭喜CFO在首次初陣對抗賽就獲得佳績，也期盼持續為賽區注入熱力。

▲▼ 英雄聯盟,LCP 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ LOL電競館,英雄聯盟 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，台灣大哥大也同步在電競館舉辦第二賽季「靈花祭」相關活動，誠摯邀請每一位召喚師，一同踏入這場線上與線下交織的奇幻之旅。活動期間，每兩週將抽出幸運得主，更有機會獲得超人氣「靈花祭 莉莉亞」公仔，如果你來到電競館，別忘了與全新「靈花祭拍照區」或 Coser 合影留念；無法親自到場，也歡迎在線上分享你對靈花祭造型的喜愛與期待——不論留言或貼文，通通有機會抽中獎品。

 活動時間、獎勵及得獎公佈時間：
第一階段：4月18日至4月27日，得獎者公佈時間-- 4 月 29 日
線上參與獎勵（共六名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔二名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名
線下參與獎勵（共七名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔三名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名

第二階段：4月28日至5月11日，得獎者公佈時間-- 5 月 13 日
線上參與獎勵（共六名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔二名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名
線下參與獎勵（共七名）：「靈花祭 莉莉亞」公仔三名，《英雄聯盟》鑰匙圈兩名，「吉茵珂絲」襪子兩名

▲▼ LOL電競館,英雄聯盟 。（圖／記者蘇晟彥攝）

 

關鍵字：電競館

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

推薦閱讀

《英雄聯盟》LCP電競館正式開幕　捷運站走路5分、全館136座位

《魔物獵人荒野》被醫院宣導「營養均衡」　網笑：偷懶打遊戲

2.5D銀河惡魔城《鏽兔異途》、新加坡式恐怖解謎《慘痕》4／17上市

Niantic 35億賣《寶可夢GO》與遊戲部門...新團隊仍裁員68人

《天國降臨：救贖2》竟沒有兒童　官方稱「因道德風險而放棄」

日速食店合作《吉伊卡哇》8款設計療癒滿分　網嘆：絕對搶不到

高麗菜不能崩！4月美食番菜絲超精緻還有ASMR　網讚：檢定通過

等了兩年《莉可麗絲》短篇動畫播出衝熱搜　結尾熟悉旋律網淚崩

美眾議院議長談削減補助：年輕人該回職場...不是整天玩電動

《柏德之門3》重大更新「八號補丁」　執行長：值米其林三星

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人荒野》被醫院宣導「營養均衡」

阿神澄清「羽毛外壞朋友都道歉」

300萬YTR阿神罕見動怒開撕前夥伴

35億賣《寶可夢GO》...新團隊仍裁員

《英雄聯盟》愛歐尼亞賽季情報

《英雄聯盟》LCP電競館正式開幕

美眾議院議長批年輕人沉迷電玩

2.5D銀河惡魔城《鏽兔異途》

世博圖加「青山剛昌」變《柯南》電影

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

最新新聞

《英雄聯盟》LCP電競館正式開幕

《魔物獵人荒野》被醫院宣導「營養均衡」

2.5D銀河惡魔城《鏽兔異途》

35億賣《寶可夢GO》...新團隊仍裁員

《天國降臨：救贖2》竟沒有兒童

日速食店合作《吉伊卡哇》療癒滿分

4月美食番高麗菜超精緻還有ASMR

《莉可麗絲》短篇動畫播出衝熱搜

美眾議院議長批年輕人沉迷電玩

《柏德之門3》重大更新八號補丁

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366