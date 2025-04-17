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Niantic 35億賣《寶可夢GO》與遊戲部門...新團隊仍裁員68人

記者楊智仁／綜合報導

Niantic 宣布將《Pokémon GO》轉移至遊戲開發商 Scopely，交易總額達 35 億美元，為上個月遊戲界的大新聞之一。不過根據美國勞工調整與重訓通知中心（WARN）以及外媒報導，轉型後新團隊 Niantic Spatial 目前共計有 68 名員工遭解雇。

▼上個月 Scopely 收購 Niantic 遊戲業務。（圖／翻攝自Pokémon GO官網）▲▼ Scopely 宣布收購 Niantic 遊戲業務。（圖／翻攝自官網）

Niantic Spatial 是 Niantic 公司將旗下遊戲部門（Niantic Games）出售給 Scopely 後所保留的資產與人員，儘管這筆交易帶來龐大收入，Niantic Spatial 仍宣布裁員消息。執行長 John Hanke 在裁員當日的部落格文章中說明原因，他表示 Niantic Spatial「以新創企業模式運營」，並指出公司將專注於地理空間人工智慧技術，因此「部分職位將不再需要」。

根據 WARN 報告，當日共有 68 名員工被通知裁員，隨著遊戲部門移交給 Scopely 管理，看起來 Niantic Spatial 將全面投入人工智慧領域的發展。與此同時，Niantic Games 向《Pokémon Go》玩家保證，在 Scopely 接手後不會發生重大變化，「遊戲方向不會因 Scopely 的影響而出現重大改變，他們的角色是支持我們進一步開發。簡單來說請放心，我們不會停止這款遊戲的運營。」

關鍵字：寶可夢GO

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