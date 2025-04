《天國降臨：救贖2》竟沒有兒童　官方稱「因道德風險而放棄」

記者黃冠瑋/綜合報導

由Warhorse Studio所開發的角色扮演遊戲《天國降臨:救贖2》於2月推出後,因忠實還原中世紀波西米亞生活而榮獲玩家極度好評。近期官方加入了「硬派模式」以此達到更真實生活樣貌,像是角色亨利不洗澡時體位會更重,但有玩家發現遊戲裡竟缺少兒童角色。對此官方表示,「因考量道德風險而決定不加入」。

▼《天國降臨:救贖2》近期加入「硬派模式」。(圖/翻攝自Warhorse Studio)

根據外媒報導,Warhorse Studio工作室聯合創始人兼製作人Martin Klíma於日前參加布拉格漫畫展,其中談到遊戲有試著想擴大更多不同的故事劇情,以此增添遊戲樂趣,就像吟遊詩人一樣,角色亨利可以在旅途中收集故事,加入自己的經歷,但同時將產生大量文本,再加上考量到如果把每個故事聯繫在一起,將產生龐大的工作量,雖然製作人感到惋惜,但他還是決定果斷放棄。

後續製作人Martin Klíma也有談到,由於遊戲角色是使用差不多身體建模去製作,只是頭部去更換,所以並不會出現小孩的角色。對此團隊其實有考慮加入年齡較大、嬉鬧的孩子以及搖籃裡的嬰兒,以此提升場景多樣性,然而遊戲卻會產生是否會攻擊兒童的問題,對此他也表示,「如果加入兒童卻無法與之互動,那不夠寫實;但如果能攻擊他們,我們也不希望看到玩家製作出將屍體堆到兒童屍堆上的影片」,因此考量到道德與公關風險而決定最終放棄。

雖說缺乏兒童角色,會讓玩家們感到非常可惜,但是官方強調這是必須做出的選擇。另外,官方預計在2025年夏、秋、冬各推出一款付費DLC,分別都會帶來全新任務以及裝備場景,對此可以期待官方會不會聽取玩家意見而做出改變。

Hardcore Mode isn’t for the faint of heart. It’s a whole new way to survive in #KCD2. pic.twitter.com/UjQkhiPKNW