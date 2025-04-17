ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《天國降臨：救贖2》竟沒有兒童　官方稱「因道德風險而放棄」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Warhorse Studio所開發的角色扮演遊戲《天國降臨：救贖2》於2月推出後，因忠實還原中世紀波西米亞生活而榮獲玩家極度好評。近期官方加入了「硬派模式」以此達到更真實生活樣貌，像是角色亨利不洗澡時體位會更重，但有玩家發現遊戲裡竟缺少兒童角色。對此官方表示，「因考量道德風險而決定不加入」。

▼《天國降臨：救贖2》近期加入「硬派模式」。（圖／翻攝自Warhorse Studio）

▲▼《天國降臨：救贖2》近期加入「硬派模式」。（圖／翻攝自Warhorse Studio）

根據外媒報導，Warhorse Studio工作室聯合創始人兼製作人Martin Klíma於日前參加布拉格漫畫展，其中談到遊戲有試著想擴大更多不同的故事劇情，以此增添遊戲樂趣，就像吟遊詩人一樣，角色亨利可以在旅途中收集故事，加入自己的經歷，但同時將產生大量文本，再加上考量到如果把每個故事聯繫在一起，將產生龐大的工作量，雖然製作人感到惋惜，但他還是決定果斷放棄。

後續製作人Martin Klíma也有談到，由於遊戲角色是使用差不多身體建模去製作，只是頭部去更換，所以並不會出現小孩的角色。對此團隊其實有考慮加入年齡較大、嬉鬧的孩子以及搖籃裡的嬰兒，以此提升場景多樣性，然而遊戲卻會產生是否會攻擊兒童的問題，對此他也表示，「如果加入兒童卻無法與之互動，那不夠寫實；但如果能攻擊他們，我們也不希望看到玩家製作出將屍體堆到兒童屍堆上的影片」，因此考量到道德與公關風險而決定最終放棄。

雖說缺乏兒童角色，會讓玩家們感到非常可惜，但是官方強調這是必須做出的選擇。另外，官方預計在2025年夏、秋、冬各推出一款付費DLC，分別都會帶來全新任務以及裝備場景，對此可以期待官方會不會聽取玩家意見而做出改變。

關鍵字：天國降臨角色遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

有Money但Lonely？　70歲董座摟妹開遊艇趴還啪啪啪　董娘揭淫行！他回嗆：惡妻孽子

推薦閱讀

Niantic 35億賣《寶可夢GO》與遊戲部門...新團隊仍裁員68人

《天國降臨：救贖2》竟沒有兒童　官方稱「因道德風險而放棄」

日速食店合作《吉伊卡哇》8款設計療癒滿分　網嘆：絕對搶不到

高麗菜不能崩！4月美食番菜絲超精緻還有ASMR　網讚：檢定通過

等了兩年《莉可麗絲》短篇動畫播出衝熱搜　結尾熟悉旋律網淚崩

美眾議院議長談削減補助：年輕人該回職場...不是整天玩電動

《柏德之門3》重大更新「八號補丁」　執行長：值米其林三星

Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨　商家喊：每分鐘賣近6張

阿神澄清「羽毛以外壞朋友都道歉」　同名VT衰捲哭：被騷擾很多年

《全知讀者視角》真人電影7月台灣上映　斥資300億韓元預告曝光

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

美眾議院議長批年輕人沉迷電玩

《柏德之門3》重大更新八號補丁

《銀河之星Remastered》簡評

《英雄聯盟》愛歐尼亞賽季情報

阿神澄清「羽毛外壞朋友都道歉」

4月美食番高麗菜超精緻還有ASMR

「哆啦A夢空中樂園」將結束營業

日速食店合作《吉伊卡哇》療癒滿分

世博圖加「青山剛昌」變《柯南》電影

hololiveEN神話組Gura將畢業

最新新聞

35億賣《寶可夢GO》...新團隊仍裁員

《天國降臨：救贖2》竟沒有兒童

日速食店合作《吉伊卡哇》療癒滿分

4月美食番高麗菜超精緻還有ASMR

《莉可麗絲》短篇動畫播出衝熱搜

美眾議院議長批年輕人沉迷電玩

《柏德之門3》重大更新八號補丁

Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨

阿神澄清「羽毛外壞朋友都道歉」

《全知讀者視角》真人電影7月台灣上映

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366