ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《星際 異端先知》女光頭惹爭議　總監開導「勇敢做自己就好」

記者黃冠瑋／綜合報導

由《最後生還者》開發團隊頑皮狗所打造的原創 IP《星際：異端先知》，從去年TGA遊戲大獎亮相後就備受玩家關注。然而其中飾演主角「Jordan」的演員Tati Gabrielle卻遭到網友批評，只因她身分是黑人女性再加上光頭造型。對此開發總監Neil Druckmann近日發表看法，「鼓勵她勇敢做自己，別理會網路批評」。

▼《星際：異端先知》黑人女光頭造型惹爭議。（圖／翻攝自YouTube／Naughty Dog）

▲▼《星際：異端先知》黑人女光頭造型惹爭議。（圖／翻攝自YouTube／Naughty Dog）

根據外媒報導，Last Stand Media近日邀請頑皮狗總監Neil Druckmann淺談《星際：異端先知》的製作過程，其中提到關於女主造型的爭議如何處理。對此總監則表示，「我的做法其實很簡單，就是選擇忽略所有來自網路的仇恨言論」，並且他也透露演員自身也遭受了網路批評，他有試著鼓勵並告訴她，「勇敢做自己，別理會網路批評，要相信我們所做的內容是值得驕傲」。

此外，總監也提到在社群媒體盛行的時代，創作者遭遇極端的網路批評與攻擊已成常態，因此他也強調，「我們無法控制他人怎麼想，只能專注在自己相信的作品上，並盡力支持藝術家、保持自我，覺得這才是我希望藝術家們應該有的姿態」。

另外值得一提的是，除了《星際：異端先知》還在製作當中外，官方也同步再製作另一款遊戲大作，就有網友猜測可能是《最後生還者3》，與此同時Neil Druckmann參與製作的電視劇《最後生還者》第二季將於5月25日結束。

關鍵字：頑皮狗星際 異端先知

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【命差點沒了】砂石車硬闖紅燈！撞上騎士...　人車倒地險遭輾

推薦閱讀

《星際 異端先知》女光頭惹爭議　總監開導「勇敢做自己就好」

《戰慄時空3》傳將是系列「最終章」　理由竟是開發壓力太大

《勝利女神：妮姬》實裝棒球套裝　「黑兔三振舞」惹網嗨：真香

日羽絨之王NANGA x《進擊的巨人》！巨人睡袋秒變身、還有兵長大衣

YOASOBI動畫神曲MV播放量破6億　排名日歌曲第三緊逼「打上花火」

楓之谷Artale賀端午經驗2倍！坐牢時間、活動懶人包一次看

《楓之谷Artale》人氣超高700頻道同時直播...總監特別感謝台灣

《艾爾登法環 黑夜君臨》明發售...外媒評價78分：缺多樣性

網刷：我可以！李多慧變裝直播玩遊戲　全程中文萌翻全場

《刺客教條 暗影者》x《黎明死線》合作公開　跑酷玩法更升級

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

楓之谷Artale賀端午經驗2倍！

快訊／Switch 2台灣上市日期公開

《勝利女神：妮姬》實裝棒球套裝

魔物獵人「大狩獵展」移師台灣

《星際 異端先知》女光頭惹爭議

《艾爾登法環 黑夜君臨》外媒評價78分

《戰慄時空3》傳將是系列最終章

萬代派對「獵人、七龍珠」端午登場

《楓之谷Artale》人氣超高700頻道同時直播

動畫周邊滯銷慘賠1400萬...女店長遭解雇

最新新聞

《星際 異端先知》女光頭惹爭議

《戰慄時空3》傳將是系列最終章

《勝利女神：妮姬》實裝棒球套裝

日羽絨之王NANGA x《進擊的巨人》

YOASOBI動畫神曲MV播放量破6億

楓之谷Artale賀端午經驗2倍！

《楓之谷Artale》人氣超高700頻道同時直播

《艾爾登法環 黑夜君臨》外媒評價78分

李多慧變裝直播玩遊戲　全程中文萌翻全場

《刺客教條暗影者》x《黎明死線》合作

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366