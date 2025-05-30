《星際 異端先知》女光頭惹爭議　總監開導「勇敢做自己就好」

記者黃冠瑋／綜合報導

由《最後生還者》開發團隊頑皮狗所打造的原創 IP《星際：異端先知》，從去年TGA遊戲大獎亮相後就備受玩家關注。然而其中飾演主角「Jordan」的演員Tati Gabrielle卻遭到網友批評，只因她身分是黑人女性再加上光頭造型。對此開發總監Neil Druckmann近日發表看法，「鼓勵她勇敢做自己，別理會網路批評」。

▼《星際：異端先知》黑人女光頭造型惹爭議。（圖／翻攝自YouTube／Naughty Dog）

根據外媒報導，Last Stand Media近日邀請頑皮狗總監Neil Druckmann淺談《星際：異端先知》的製作過程，其中提到關於女主造型的爭議如何處理。對此總監則表示，「我的做法其實很簡單，就是選擇忽略所有來自網路的仇恨言論」，並且他也透露演員自身也遭受了網路批評，他有試著鼓勵並告訴她，「勇敢做自己，別理會網路批評，要相信我們所做的內容是值得驕傲」。

此外，總監也提到在社群媒體盛行的時代，創作者遭遇極端的網路批評與攻擊已成常態，因此他也強調，「我們無法控制他人怎麼想，只能專注在自己相信的作品上，並盡力支持藝術家、保持自我，覺得這才是我希望藝術家們應該有的姿態」。

另外值得一提的是，除了《星際：異端先知》還在製作當中外，官方也同步再製作另一款遊戲大作，就有網友猜測可能是《最後生還者3》，與此同時Neil Druckmann參與製作的電視劇《最後生還者》第二季將於5月25日結束。