《戰慄時空3》傳將是系列「最終章」　理由竟是開發壓力太大

記者黃冠瑋／綜合報導

長年以來不斷被猜測、各種暗示正在開發的《戰慄時空3》（Half-Life 3）代號「HLX」即將推出，先前官方也透露了遊戲已處於可以完整遊玩狀態。然而隨著遊戲即將問世，但卻有業內人士指出《戰慄時空3》將會是系列最終章，也意味著主角Gordon Freeman故事即將結束，對此粉絲期盼官方能推出其他延伸故事。

▼《戰慄時空3》還未推出，卻傳出將會是最終章。（圖／翻攝自《戰慄時空》steam）



根據外媒報導，《戰慄時空》無疑是遊戲中最具傳奇色彩和標誌性的遊戲系列之一，在1代於1998年獲得玩家廣大回響後，Valve也抓緊在2004年推出《戰慄時空2》，但由於製作認為想保持該系列的發展性，因此選擇把2代分成3章形式先後推出，然而正當開發到第3章時，開發團隊卻陷入了創作困境，因此決定無限期暫停。近二十年過去，該系列的故事懸念卻仍未解決，在此期間也一直不段傳出《戰慄時空3》正在開發的消息。

終於在5月初，就有遊戲知名爆料人Tyler McVicker（前身為Valve News Network，經常被 Valve邀請參觀和試玩新作），就在直播中提到《戰慄時空3》「HLX」目前已經是「可以完整遊玩」的狀態，並預測Valve可能在今年夏季公開，冬季正式發售，也因此讓粉絲們重新燃起對遊戲的希望。

然而近日一位內部人士 DanielRPK在Patreon頻道上聲稱，期待已久的第三部可能會成為《戰慄時空》系列的最後一次推出，並指出原因，竟是該系列的每一部成功為該團隊帶來相當大的壓力和期望，而該系列完結也為主角故事畫下完美的休止符，並且這也符合Valve一向避免過度依賴受歡迎系列作品，而是選擇創造新的系列作品。雖說官方並未明確證實此事，但如果是真的，對於粉絲而言可說是感到相當遺憾，對此就有粉絲希望如果主角Gordon Freeman故事，未來官方能推出其他延伸故事。