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《勝利女神：妮姬》實裝棒球套裝　「黑兔三振舞」惹網嗨：真香

記者黃冠瑋／綜合報導

《勝利女神：妮姬》是由韓國SHIFT UP公司所製作，結合射擊、養成、收集角色等元素的手機遊戲。隨著2.5週年結束官方也將在29日推出布蘭兒（白兔）、諾亞爾（黑兔）的棒球主題時裝與簽到活動，其中預告影片竟出現諾亞爾大跳棒球「三振舞」，惹得網友興奮吶喊，「可以啊金亨泰，黑兔三振舞真香」。

▼《勝利女神：妮姬》諾亞爾大跳棒球「三振舞」。（圖／翻攝自YouTube／勝利女神 : 妮姬）

▲▼《勝利女神：妮姬》諾亞爾大跳棒球「三振舞」。（圖／翻攝自YouTube／勝利女神 : 妮姬）

美少女槍戰動作手遊《勝利女神：妮姬》以生動刺激的槍戰、精美影像、華麗角色受到許多玩家喜愛，遊戲在2022年底推出的首周，下載量就超過1000萬，營收甚至來到2500萬美元（大約台幣7.5億）。而先前官方宣布將與知名動畫《Re：從零開始的異世界生活》合作引起粉絲不少討論。

如今隨著2.5週年即將結束，官方再度宣布將在29日推出布蘭兒（白兔）、諾亞爾（黑兔）的棒球主題時裝與簽到活動，再度引爆粉絲討論。原因是在官方27日釋出的預告影片中，不僅可以看到布蘭兒（白兔）穿上77號棒球服站上打者席，竟然還看到了諾亞爾大跳棒球「三振舞」。

對此網友們紛紛表示，「不是，你讓人類跟妮姬一起打球，你說人類是謝芙蒂，那沒事了」、「是我的畫面有問題嗎？畫面好像有5個球」、「打擊點有三顆球，這樣大家都會三振出局欸」、「可以啊金亨泰，黑兔三振舞真香」。

關鍵字：勝利女神：妮姬棒球三振舞

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