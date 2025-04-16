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阿神澄清「羽毛以外壞朋友都道歉」　同名VT衰捲哭：被騷擾很多年

記者蘇晟彥／綜合報導

阿神與「前夥伴」羽毛近日因為「消費話題」引起討論，羽毛在個人頻道發出聲明遭到網友撻伐，更罕見引起阿神動怒直說「沒你之前惡劣」。對此，阿神在15日深夜時再度發文，表示「壞朋友們」都已經私訊致歉，除了羽毛本人沒有，而被網友所罵的人氣VTbuer「杏仁 ミル 」也不是他口中沒道歉我的人，在四年前就已經致歉過，同時希望這一切都能成為過去，讓大家都能放下一些負重往前走。

▼阿神發文指出從未道歉的人不是「杏仁 ミル 」。

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以 Minecraft 類型實況、影片深受粉絲青睞的300萬訂閱YouTuber「阿神」，近日隨著《MINECRAFT麥塊電影》上映，再次回歸，與朋友拍攝相關影片。對此，在近期上架的影片中在標題、內容中意外提到「前夥伴」羽毛，但兩人在四年前拆夥後就再無往來，此舉引起羽毛不滿，立刻拍片回應，直指自己看到影片「錯愕」，並直言自己這四年來避免提到往事，更表明「也請大家尊重彼此立場，不要打擾對方。」在羽毛拍片回應後，阿神也罕見在自己留言處回應，指稱「4年前你們私下背著我用戲謔的語氣模仿我拍片，我也沒收到任何告知與知會、甚至至今也沒收到來自你的任何道歉。」，他也針對這個題材致歉認為「自己理虧」，但絕對沒有羽毛惡劣。

事件發酵後，不少網友都出征羽毛的YouTube頻道，並大罵「你真的是背刺界的頂流」、「雙標仔事隔四年又聞到流量的味道出來討拍」、「是你先開始分化」，讓影片瞬間推上遊戲類熱門排行榜第二名，而阿神也在 15日深夜發文指出，「我收到除了羽毛之外，其他“壞朋友”們（包括一些週邊的人）的聯繫與道歉。」而針對不少網友將風波指向四年前也是「好夥伴」的杏仁 ミル，阿神也特別點出從未道歉的人並不是她，並說在這個事件後也有通過電話把心裡的事情說開，最後強調大家的關心，也希望這一切都能成為過去讓大家都能放下一些負重往前走。

但除了事件本身外，也有一名與「羽毛」同名但不同人的VTuber衰捲風波，在事件延燒後有酸民就進攻她的直播，讓她到阿神粉專下留言求救，表示自己也跟羽毛說過，同時希望阿神幫忙，自己跟「羽毛」不是同個人，但自己已經被同一個事件騷擾很多年，希望能幫忙改善問題。

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關鍵字：阿神

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