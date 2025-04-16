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《全知讀者視角》真人電影7月台灣上映　斥資300億韓元預告曝光

記者楊智仁／綜合報導

《全知讀者視角》( 전지적독자시점 ) 是由韓國作家sing N song創作的網路小說，全球累積超過 3.6 億閱覽數；2020 年 5 月由原作 UMI 與漫畫家 Sleepy-C 改編成漫畫，在條漫平台 LINE WEBTOON 連載，全球突破 19 億閱覽紀錄。如今《全知讀者視角》真人版電影也確認會在 7 月於台灣上映。

▼《全知讀者視角》真人版電影 7 月於台灣上映。（圖／翻攝自采昌國際） ▲▼全知讀者視角。（圖／翻攝自采昌國際）

世界即將毀滅，他是唯一知道這個世界結局的人...，《全知讀者視角》真人版電影是由《與神同行》製作團隊斥資 300 億韓圜（ 約新台幣 6.2 億元 ）打造，並找來了安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA，以及 JISOO 等卡司參與演出。全片融合神話、星座、文學與動作等奇幻元素。同時，作為台灣代理的采昌國際也參與了本片投資與製作。

▲▼全知讀者視角。（圖／翻攝自采昌國際）

《全知讀者視角》故事描述，主角金獨子是一個平凡的上班族，唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》（簡稱「滅活法」），然而長達十年的連載期間主角是唯一的讀者，當他看完最終話的時候，小說場景卻轉瞬間成為了現實。隨著城市成為煉獄，熟悉的小說角色紛紛登場，那強大無比、牽動整個故事轉動的「小說主角」開始照著劇情行動，熟悉日常將不復返，一個新的世界正在誕生，金獨子是唯一知曉這個新世界結局之人。

關鍵字：全知讀者視角

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