世博空拍圖加「青山剛昌」秒變《柯南》電影　網笑：要爆炸了

記者楊智仁／綜合報導

由青山剛昌老師所繪《名偵探柯南》可謂是家喻戶曉作品，漫畫連載至今迎來 30 周年，劇場版也是每一年都在刷新紀錄，各種爆炸動作場景令人印象深刻。不過日前有人就在大阪關西世博會空拍圖加上「原作 青山剛昌」的字幕，這也讓網友們笑翻，「要爆炸了」、「我已經聽到元太說『好厲害』的聲音了」、「全新的大阪劇場版，平次和葉要出場了」、「這次又打算要炸哪裡。」

▼大阪關西世博會空拍圖加上「原作 青山剛昌」。（圖／翻攝自推特）

《名偵探柯南》劇場版每年都會吸引許多觀眾們進戲院觀看，以去年的 M27「100 萬美元的五稜星」為例，票房衝破 158 億並吸引破千萬人進場，今年「獨眼的殘像」討論度也很高。而說到《柯南》劇場版，每年開頭一定會有建築物爆炸似乎已經成為慣例，隨著熟悉 BGM 響起，大銀幕跑出「原作 青山剛昌」字幕以及「我是高中生偵探 工藤新一」萬年開場白，接下來就是做好準備迎接爆炸的時刻。

過去推特就流行過一次「所有圖片 + 青山剛昌」熱潮，伴隨大阪關西世博會開幕，社群上再度出現「原作 青山剛昌」空拍圖讓網友們笑翻，該貼文至今已超過 6000 萬次查看，甚至有人把劇場版主視覺都做出來了。然而昨天還真的有一位 80 歲男子萬博會場入口，對工作人員謊稱「帶著炸彈」，該男子也馬上被以涉嫌「恐嚇妨害業務」罪名逮捕。