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《戰慄深隧2033》迎來15週年　慶祝48hr限量免費領

記者黃冠瑋／綜合報導

由烏克蘭團隊4A Games所開發的末日射擊遊戲《戰慄深隧2033》在上市初期就獲得了極度好評，如今迎來了15週年，對此官方為了慶祝宣布在Steam、GOG、Xbox等平台展開限時限量免費領取初代重製版《戰慄深隧2033 Redux》，預計只到台灣時間4月16日晚間11時為止。

▼官方慶祝15週年，開放48hr限量免費領取《戰慄深隧2033 Redux》。（圖／翻攝自twitter／@XBOXF10）

▲▼官方慶祝15週年，開放48hr限量免費領取《戰慄深隧2033 Redux》。（圖／翻攝自twitter／@XBOXF10）

《戰慄深隧2033》改編自俄羅斯小說家Dmitry Glukhovsky同名小說，最早是在2010年推出，在當時玩家就給予了極度好評。後續官方為了改善初代系統和畫質在2014年推出重制版《戰慄深隧2033 Redux》再度獲得玩家肯定，遊戲講述2013年因為核戰爭爆發，導致全世界的人類幾乎被消滅，並且地球表面也成了一片有毒的荒地。

少數倖存者碰巧躲過災難，但為了生存只能躲在莫斯科地鐵站生活，隨著時間來到了2033年，當初在地底下出生的一代人也逐漸長大成人，但依然還是要每天面對突變怪物的侵擾。對此玩家將化身從沒離開過地鐵的主角阿爾喬姆（Artyom），在一次意外探索中發現祕密，開始踏上冒險之旅，以此警告殘存的人類一場威脅即將到來，而他的行動將決定人類的命運。

如今遊戲迎來了15週年，對此官方為了慶祝宣布在Steam、GOG、Xbox等平台展開限時限量免費領取初代重製版《戰慄深隧2033 Redux》預計只到台灣時間4月16日晚間11時為止。

另外值得關注的是同名小說作者在2023年烏俄戰爭因譴責俄羅斯遭到判處8年徒刑，至於目前則是流亡當中。從遊戲和這起事件可看出作者明確傳達了反戰思想，並期望人類能和平共處。

關鍵字：戰慄深隧4A Games免費仔

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