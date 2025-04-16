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末日生存《DMZ：核末求生》曝光　扶力熊將一起重建文明

記者黃冠瑋／綜合報導

由日本雙人團隊Wild Dog所開發的末日生存遊戲《DMZ：核末求生》於近日釋出最新宣傳影片，玩家在末日文明重建的過程中建立自己的私人軍隊，甚至還能與熊一起並肩作戰，並且可利用古代基因繁衍士兵。官方也表示，「將支援PvE、PvP多人遊戲模式，遊戲最多可容納100人以上同時遊玩，也支援單人離線模式」。

▼《DMZ：核末求生》於近日釋出最新宣傳影片 。（圖／翻攝自YouTube／DMZ: Nuclear Survival）

▲▼《DMZ：核末求生》於近日釋出最新宣傳影片 。（圖／翻攝自YouTube／DMZ: Nuclear Survival）

《DMZ：核末求生》是一款末日生存遊戲，由日本埼玉縣雙人團隊所開發，並且也是他們的第一部作品。遊戲故事是以核戰爭所引起的地殼變動後所誕生出「蓋亞大陸」為舞台，玩家為了生存將建立起屬於自己的軍隊，藉由挖掘沉睡於各地的金字塔、兵馬俑、羅馬神廟等古代遺跡，研究遺物、製作物品，以此重建崩毀的文明。

值得一提的是，根據官方遊戲描述，可以從挖掘出的遺物或是骨頭中提取古代基因，以此來復活古羅馬戰士或是東風武士等作為夥伴。更有趣的是，官方有設計「馴寵」功能，從野外俘虜的NPC可以成為自己的夥伴，包括野生動物，熊、狼、鴕鳥等各種動物都能加入，甚至還能讓NPC之間繁衍後代，培養出更強大的士兵。

另外，從官方透露的資料中，玩家能在森林、草原、荒野、沙漠、雪原等多種豐富地形採集資源，自由地建造洞穴、堡壘或戰壕等建立屬於自己的基地。 而在戰鬥系統方面官方則表示，「遊戲將支援PvE、PvP多人遊戲模式，建立專用伺服器後可容納100人以上同時遊玩，也支援單人離線模式」。至於遊戲方面還未公開上市日期，還有待官方後續公告。

關鍵字：核末求生生存遊戲

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