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閃電狼再燃戰隊夢！台灣格鬥傳奇小向加盟、《聯盟戰棋》四少參戰

記者蘇晟彥／綜合報導

網銀國際集團旗下閃電狼職業電競隊邁入第十二年，深耕電競領域多年，組建過多支遊戲項目隊伍，並屢創佳績。團隊緊跟產業趨勢，盼將「電狼精神」拓展至更多領域。繼三月中旬宣布進軍《聯盟戰棋》後，今日再傳捷報，正式投入《快打旋風》，啟動三大項目布局，涵蓋既有的《傳說對決》項目，三線並進，蓄勢待發，迎戰新賽季，劍指國際舞台。

▲▼ 。（圖／網銀國際提供）

電競邁入新時代　閃電狼全面升級迎戰世界
 全球電競產業陸續往制度化與多元化推進，2023 年電競成為亞運正式項目，2027 年更將迎來首屆奧林匹克電競運動會，電競已成為結合遊戲、運動、娛樂與科技的熱門產業。網銀國際集團長期致力泛娛樂領域，並推動台灣電競發展，旗下閃電狼職業電競隊不僅獲獎無數，更培育出眾多國際級選手，今年宣布邁向新篇章拓展戰線。此次新隊伍的籌組，歷經縝密評估，考量遊戲性、市場規模與選手實力，鎖定最具奪冠潛力的項目，力求穩健擴張，進一步強化在全球市場的競爭力。

《聯盟戰棋》隊伍集結台港澳菁英　備戰ACL爭奪EWC門票
 閃電狼《聯盟戰棋》隊伍由來自台港澳的四位實力選手組成，包括：天晴Haruru、鐵之硬沼Iron Bog、K寶寶Kbaobao、永遠的我YYDM。其中，Iron Bog曾連續奪下S12、S13黃金鍋鏟盃冠軍，成為首位連霸此賽事的選手。四位選手皆擁有豐富的國際賽經驗，陣容均衡且備受期待。隊伍將於4月15日出戰ACL 2025（Asia Champions League）亞太區預選賽，爭取進軍電競世界盃（Esports World Cup, EWC）資格，全力備戰！
圖一、閃電狼《聯盟戰棋》隊伍，備戰ACL爭奪EWC門票

▲▼ 。（圖／網銀國際提供）


《快打旋風》強勢出擊　GamerBee 向玉麟正式加入
資深格鬥電競選手 GamerBee 向玉麟正式加入閃電狼，成為《快打旋風》項目代表選手。身為台灣首位職業格鬥電競選手，他曾於 EVO 國際賽事兩度奪得亞軍，並在 2023 杭州亞運摘銀，是台灣格鬥電競的代表人物之一。未來將力拼代表閃電狼出戰電競世界盃與 Capcom Cup，以提升台灣格鬥遊戲實力與能見度為目標。

《傳說對決》隊伍持續精進　邁向第七年穩健出擊
自 2018 年成立以來，閃電狼《傳說對決》戰隊屢創佳績，包含 2020 APL 世界冠軍、2022 GCS 亞軍、2023 AIC 季軍，並於 2024 年勇奪 GCS 夏季總冠軍，展現持續成長與團隊底蘊。本季更以 GCS 例行賽第一之姿直通三強暨冠亞賽，即將在5月初爭取再奪冠軍寶座。

▲▼ 。（圖／網銀國際提供）
 

關鍵字：閃電狼

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