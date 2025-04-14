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《JOJO》第七部「飆馬野郎」動畫化確定　新手遊今年公開

記者楊智仁／綜合報導

經典熱門系列《JOJO的奇妙冒險》是荒木飛呂彦自1987年展開的連載作品，改編為動畫後馬上引起熱潮。在日前的粉絲活動「JOJODAY STAGE」，官方發表原作漫畫第七部《飆馬野郎》動畫化確定，同時還有一連串企劃即將展開。

▼《JOJO的奇妙冒險 飆馬野郎》動畫化。（圖／翻攝自@anime_jojo推特）▲▼Jojo。（圖／翻攝自推特）

《JOJO的奇妙冒險》故事起源於英國貴族「喬斯達家族」與邪惡的吸血鬼DIO及其後繼者之間，長達世紀以上的壯大對決。動畫目前推出六部，每一部主角、主題和故事舞台都不同，作品有著強烈畫風、鮮豔色彩，並充滿大量超自然元素，獨特表現形式構成不可思議的世界，吸引大量粉絲死忠追隨。

第七部《JOJO的奇妙冒險 飆馬野郎》故事來到橫斷北美大陸，總長度六千公里的超長程賽馬「STEEL BALL RUN」（SBR）即將展開，主角喬尼·喬斯達曾是頂尖騎手，但一起槍擊案使他半身不遂，他遇見了神秘男子傑洛·齊貝林，傑洛手中的旋轉鐵球讓喬尼再一次站起，喬尼為了追尋讓自己重新站起的方法，跟著傑洛參與了SBR。除了關於全新動畫的消息外，《JOJO的奇妙冒險》全新手機遊戲預計在今年推出，目前公開官方網站倒數計時，6 月時會帶來更多內容。

關鍵字：JOJO

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