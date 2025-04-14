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《瑪利歐賽車世界》乳牛加入戰場　「得勝露胸」惹網嗨：值80美

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂宣佈Switch 2主打遊戲《瑪利歐賽車世界》售價為80美元（約2585新台幣），並將在6月5日於日本展開販售。同時官方日前也邀請全球媒體到日本實機試玩，就有人看到作為背景的「乳牛」加入到賽車行列，不但可操作角色，還驚喜發現其得勝時於胸前的兩顆乳房意外曝光，消息一出後迅速引發許多網友熱議。

▼《瑪利歐賽車世界》乳牛加入賽車行列。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 公式チャンネル）

▲▼《瑪利歐賽車世界》乳牛加入賽車行列。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 公式チャンネル）

根據外媒報導，《瑪利歐賽車世界》作為《瑪利歐賽車》系列最新作品，其最大特色就是以「開放世界」為舞台，雖然與先前作品的系列賽一樣，每個地點都準備了賽道，但其最獨特之處就是比賽中可以在賽道外和各種地方舉行。這次也引入了全新的比賽類型，包括大獎賽和生存賽，其中遊戲可以有24名選手在四場賽道上比賽並爭奪總積分。

這次角色陣容除了《超級瑪利歐兄弟》的主角、公主、反派外，還有《咚奇剛》系列的咚奇剛、波琳市長和狄狄剛等，其中竟可以選擇乳牛駕駛賽車，更令人驚訝的是乳牛胸前還被官方特地設計帶有粉紅色的乳房，並且勝利時還會意外露出。畫面曝光後，迅速在社群上引發網友熱議。

事情起因其實是官方日前邀請全球媒體到日本實機試玩，並允許上傳試玩影片到各大社群平台，就有海外網友「Mario Kart Actu」分享乳牛奪冠影片，當牠興奮高興時就會舉起前蹄慶祝，而多邊形粉色乳房也因此意外顯露，並且透過光照效果乳房的陰影更加明顯。對此網友們表示，「售價80美元值得了」、「乳牛的夏天我來了」，但有人表示，「怎麼做的，不是兒童遊戲嗎」、「應該給牠一件衣服穿」。

另外根據Nintendo DREAM WEB記載，乳牛早在先前《瑪利歐賽車》系列就有登場，只不過當時是作為背景方式，其中《瑪利歐賽車64》的「哞哞牧場」便可看到牠的身影。

關鍵字：任天堂瑪利歐賽車

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