前SIE總裁不看好「上億預算、開放世界」趨勢：限制是創意之父

記者楊智仁／綜合報導

國外 Podcast 節目 PlayerDriven 中先前邀請到了 Shawn Layden：曾領導 PlayStation 度過許多重要時期，包括 PS4 推出、PS Vita 的發展，以及收購 Insomniac Games 等戰略決策。Shawn 不僅回顧過去的成功，更提出遊戲開發與領導的未來願景。

▼ 前 SIEA 執行長 Shawn Layden。（示意圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

Shawn 首先明確表達他對當今動輒上億預算、龐大開放世界的遊戲發展趨勢並不看好，「限制是創意之父」Shawn 說到，面對預算、硬體、時程的限制，團隊被迫發想更聰明的解決方案，打造更緊湊、精煉的遊戲體驗，與其填充內容，玩家更期待的是聚焦、打磨過的精彩作品。Shawn 也談到發行端的問題，尤其是中階遊戲生存困境，當前市場兩極化：不是獨立開發、小成本搏一搏，就是砸下數億美元打造 3A 大作，而中間帶著創意野心、預算在 500～3000 萬美元之間的作品，卻逐漸消失。

Shawn 的另一個犀利觀點是：平台戰爭已經結束，隨著各家主機架構逐漸標準化，尤其都採用 AMD 技術，玩家很難再分辨硬體差異，未來競爭關鍵不再是幀率或光追，而是故事力、創意、社群經營與獨特遊戲體驗。緊接著 Shawn 強調對「玩家時間」看法，如今玩家更忙碌、更年長，無謂拖長時間的遊戲不再吃香，精簡而強烈的體驗，反而更能帶來滿足感，「我不需要你花 100 小時玩遊戲，我要你在 20 小時後放下手把，手心還在冒汗。」