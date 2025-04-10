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《暗黑破壞神IV》2025全年計畫公開　預告資料片「即將來臨」

記者蘇晟彥／綜合報導

《暗黑破壞神IV》在 9日揭開2025年計畫，並宣布「2026年」第二部資料片即將到來。在4月即將迎來「彼列歸來」面對邪惡的謊言之王本人，在「赫拉迪姆的罪惡」揭開黑暗秘密，並在2025年末的「煉獄混沌」設法活下去。

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凝視火焰，深入了解

憎恨的時代以《暗黑破壞神 IV》上市和莉莉絲的復活為開端，且因墨菲斯托在《憎恨之軀》復甦而得以延續。在整個 2025 年，玩家將透過全新賽季主題和任務線，體驗墨菲斯托的影響如何蔓延這世界，並逐步接近我們將在 2026 年推出的第二部資料片。

烈焰地獄之火在今年會燒得更旺！除了全新賽季內容和永久新增玩法外，玩家還會在未來規劃看到我們在今年準備了 2 次讓《暗黑破壞神 IV》與其他作品合作的機會。目前還不能揭露詳情，但我們非常期待能將其他黑暗主題的作品和《暗黑破壞神》的世界互相融合。以下是將在 2025 年推出的各種內容。

彼列歸來：謊言之王彼列回來了，他企圖扭曲現實，使世界臣服於自己。勇敢的流浪者將在更新的巢穴首領系統中，對抗彼列和《憎恨之軀》的 2 名首領。
赫拉迪姆的罪惡：重返惡夢地城，體驗全新活動與互動，在狩獵地獄男爵的同時逐漸提高地城的難度。
煉獄混沌：煉獄大軍更新。玩家將面臨更多選擇，挑戰更加混亂的煉獄大軍。此外，在煉獄攻勢之間還會有更複雜的選項。

遊戲體驗更新：除了賽季更新，《暗黑破壞神 IV》還會有更多永久新增內容。
玩家們頻繁要求的「主機鍵盤與滑鼠支援」推出後，這項功能可讓你更完善地掌控自己的聖休亞瑞體驗。
戰鬥通行證和賽季旅程的核心系統將經過更新，進一步改善獎勵內容。

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