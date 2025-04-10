亞洲動漫創作展特別活動：「出張編輯部、智慧財產權諮詢」開放報名

記者楊智仁／綜合報導

今年春季動漫創作者諮詢「出張編輯部」、「智慧財產權諮詢」將在「亞洲動漫創作展Petit Fancy」PF42場內舉辦。「出張編輯部」將邀請出版社編輯於現場設攤看稿，創作者可以帶著作品前來接受最實用的評點。

「智慧財產諮詢」則邀請到政大科管智財所的陳老師及其團隊設攤，免費為創作者解答相關疑難雜症。有遇到任何動漫工作上相關的困難或瓶頸嗎？本次亦有「動漫工會相談所」由動漫工會在現場為大家解答關於動漫工作的各式問題。



活動中還特別設有開拓極短篇得獎創作者專區B01~B22攤位，歡迎來PF42活動場參觀與創作者近距離互動深入交流，了解他們的創作背後的故事與靈感來源。

「亞洲動漫創作展Petit Fancy」PF42

活動日期：05/03~05/04

活動地點︰花博公園爭艷館

場地地址︰台北市中山區玉門街一號

■「出張編輯部」日期：05/04

讓大家有與漫畫出版社編輯面對面的機會。

■「智慧財產權諮詢」日期：05/03

邀請到政大科管智財所的陳老師及其團隊前來現場，為大家解答關於創作智財權的疑難雜症喔！可線上及現場報名。

■本屆「第十三屆開拓極短篇原創大賞」正熱烈徵稿中



