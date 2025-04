美百萬實況主遊日本用櫻花樹做引體向上　影片炎上...本人道歉了

記者楊智仁/綜合報導

美國知名實況主 Mizkif 在 Twitch 上有超過 200 萬追蹤,沒想到先前他在日本公園竟用櫻花樹做引體向上,影片 PO 出之後迅速炎上並引發諸多網友撻伐,後續 Mizkif 也在推特 ( X ) 發表道歉聲明。

Content creators Mizkif and Tokyo Sims are drawing criticism for doing pull-ups and gymnastic tricks on a Japanese cherry tree. One Japanese language post about it has already received over 200k views. pic.twitter.com/XEAeQO2Hty https://t.co/rVbSMMIr2j

粉嫩美麗櫻花深受日本人喜愛,具有相當神聖的意義,隨著春天到來日本近期正逢櫻花盛開,吸引不少遊客前往欣賞美景。然而美國實況主 Mizkif 以及 YouTube 20 萬訂閱頻道「Tokyo Sims」經營者 Kole,一群人在日本竟用櫻花樹做體操,引體向上、甚至轉圈的影片曝光後讓許多日本網友感到憤怒並表示,「感覺都能聽見櫻花樹的悲鳴,讓人難過」、「一個成年人竟然做出這種事」、「看飄落的花瓣心都碎了」。

除了網友之外,日本媒體用「難以置信」來報導這起事件,前 AV 女優澀谷果步在推特上發文表達痛心。沒多久 Mizkif 發表道歉聲明,「前幾天我在櫻花樹做引體向上,發完影片就去睡覺了,當朋友告知情況嚴重性時,我立即刪除貼文並感到後悔,過去幾個月我一直在日本,很喜歡日本文化,這次行為完全是錯誤的,櫻花樹對日本文化來說神聖且精緻,也請我的觀眾不要因為這件事去攻擊別人,我接受這些批評並感到抱歉。」

Hey guys, I wanted to make make a quick statement on the situation regarding the cherry blossom tree.



A few days ago I did pullups on a cherry blossom tree. I posted the video and went to bed. The moment I was informed by a friend on the severity of the situation, I immediately…