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人性很重要！任天堂總裁談AI技術：我們不會只靠科技

記者楊智仁／綜合報導

人工智慧 AI 依然是電玩與眾多產業中的熱門話題之一，而如今任天堂美國總裁道格・鮑澤（Doug Bowser）也發表了他的看法。鮑澤接受外媒採訪時表示，AI 技術在某些領域能夠提升生產力，但談到實際的遊戲開發，主導權仍將掌握在人類手中。

▼任天堂總裁談AI技術。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼Nintendo Direct 為任天堂創下新紀錄。（圖／翻攝自任天堂）

「這目前在任天堂內部也是個討論中的議題，我們認為 AI 並不是開發遊戲的唯一方法，我們仍然相信，讓任天堂遊戲與眾不同的，是開發者他們的藝術創造力、對玩家行為洞察力。所以在開發與製作遊戲的過程中，一定會保留人性觸感與參與。」不過他補充，AI 與任何新科技一樣，任天堂會考慮在它能夠「創造更好的遊戲體驗」時運用它。

任天堂高層顯然在這個議題上立場一致，鮑澤說法與任天堂總裁古川俊太郎（Shuntaro Furukawa）2023 年發言幾乎如出一轍。當時古川表示，任天堂會像面對任何新技術一樣評估 AI，但他強調遊戲「絕不會只靠科技」來打造。而瑪利歐之父宮本茂（Shigeru Miyamoto）也曾表示，任天堂不會因為其他公司使用 AI 而急於跟進。

放眼任天堂以外，EA 執行長安德魯・威爾森（Andrew Wilson）認為 AI 可用來加速遊戲開發，微軟則大量投入 AI 技術，並表示未來推出的所有產品（包括 Xbox）都會整合 AI；Ubisoft 則計劃打造能與玩家對話的 AI NPC。

關鍵字：任天堂

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