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任天堂談Switch 2遊戲定價「彈性策略」　一代主機仍會保留

記者楊智仁／綜合報導

在美國總統川普宣布新一輪全面性關稅、震撼全球經濟之前，玩家們原本正關注著另一個數字：任天堂宣佈 Switch 2 主打遊戲《瑪利歐賽車世界》的售價為 80 美元，加上主機 450 美元定價，讓粉絲們大感「價格衝擊」。

▼Switch 2 即將發售但價格備受討論。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

外媒訪問了任天堂美國分公司總裁道格・鮑瑟（Doug Bowser），任天堂對關稅的回應僅止於預購延遲的公告，但鮑瑟分享了公司在遊戲定價上的思考方式。首先，他指出另一款首發遊戲《咚奇剛 焦力全開》（Donkey Kong Bananza）依然維持 70 美元標準售價。鮑瑟表示，「這正說明了我們『彈性定價』策略，逐一評估每款遊戲，深入檢視其開發規模、遊玩內容的廣度與深度、遊戲耐玩度及重玩性等，目前我們尚未設定固定的標準價格。」

任天堂自 1980 年代進入電子遊戲市場以來一直是業界的先驅，隨著這次 Switch 2 將發售，任天堂是否決定提高遊戲售價，鮑瑟回應，「我們並不是為了代表業界…而是就任天堂自身而言，思考對產品最合適價格策略，即使在前一代主機上，我們也採用了彈性定價。」鮑瑟舉例《薩爾達傳說》系列價格不一：2023 年推出的《王國之淚》是任天堂首款定價 70 美元的遊戲，而 2017 年前作《曠野之息》是 60 美元。

鮑瑟表示，任天堂仍會繼續販售第一代 Switch，「現在我甚至懷疑『主機世代』的定義是什麼了，我們會繼續將 Nintendo Switch 納入產品家族，為玩家提供多樣化的入門選擇。」目前並無調降舊機型價格的計畫，但他也未完全排除可能性，Switch 的累積銷量已超過 1.5 億台，是史上第三熱賣的遊戲機，僅次於 Sony 的 PS2 和任天堂的 NDS。

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：任天堂Switch 2

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