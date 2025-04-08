ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

千萬別試！Switch 2卡匣舔起來「超苦」　監製證實：會吐出來

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2於3日搶先亮相後引起關注，這次相較於原版進行了許多升級與改進，但關於原版遊戲卡匣塗有難吃的苦味塗層，這次卡匣上依然存在。對此Switch 2開發監製堂田卓宏證實，目的是防止兒童或是寵物誤食，雖說不小心舔到會留下難聞的味道，但不會對人體造成傷害。

▼ Switch 2遊戲卡匣依然會採用難吃的苦味塗層，防止誤食。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，最早Switch遊戲卡匣就塗有一種名為「苯甲地那銨」，是目前已知最苦的化合物，常用於農業上防止動物吃掉農作物，也會添加作為厭惡劑使用，味道極其難聞。對此Switch 2開發監製堂田卓宏證實，這種味道難聞的塗層將重新出現在Switch 2上，並表示，「目的與當初開發Switch一樣，我們不希望任何人面臨不必要消費風險，當初也確實做到了，放入嘴裡，就會想把它吐出來」。

雖說目前仍不清楚Switch 2是否使用與初代相同塗層，但可以知道不小心舔到卡匣並不會對人體造成任何傷害，僅會留下難聞的味道在嘴吧當中。儘管如此堂田卓宏還是強調「不建議去舔食二代卡匣」，因為他在發開初代時就舔過一次。另外企劃製作人河本浩一也表示，「之前舔過一次後，就再也沒去嘗試，不敢相信其他人也有這麼做」。

此外，Switch 2預計將在6月5日發布，雖說由於關稅政策影響，任天堂推遲了Switch 2的預訂，但官方依然強調發布日期不會因此更動。

關鍵字：任天堂Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【耍帥翻車？】騎士催油門衝過頭...自摔跌坐在地

推薦閱讀

《我的英雄學院》衍生作、高矚目戀愛番登場！羚邦4月新番介紹

3D彈幕射擊《Enter the Gungeon 2》預告公開

千萬別試！Switch 2卡匣舔起來「超苦」　監製證實：會吐出來

轟動北美館作品躍上舞台！《女先知》北藝登場　探討AI演算命運

舞台劇《鬼滅之刃 襲撃刀匠村》4月登場　上弦照公開100%還原

「新北市美術館」試營運3大展搶先看！開館連6周光雕、市集登場

即時戰略《Commander Quest》震撼登場　官方慶祝以20%折扣出售

《寶可夢》動畫第一作YouTube免費看　每周重溫小智皮卡丘旅程

《蠟筆小新》真人化廣告？20年後的野原家...小新長大剪影公開

《魔物獵人荒野》計分出現不實紀錄　官方呼籲作弊恐遭停權

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Switch 2卡匣舔起來「超苦」

《Enter the Gungeon2》預告公開

羚邦新番《我英》衍生作、人氣戀愛番登場

舞台劇《鬼滅之刃》4月登場

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

《Re:0》10周年手遊終止營運

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

《蠟筆小新》推出真人化廣告

《魔物獵人荒野》巨大柔毛秧雞萌翻

Google藏彩蛋可抓初代寶可夢

最新新聞

羚邦新番《我英》衍生作、人氣戀愛番登場

《Enter the Gungeon2》預告公開

Switch 2卡匣舔起來「超苦」

《女先知》北藝登場　探討AI演算命運

舞台劇《鬼滅之刃》4月登場

新北美術館試營運　3大展搶先看

即時戰略《Commander Quest》震撼登場

《寶可夢》動畫第一作YT免費看

《蠟筆小新》推出真人化廣告

《魔物獵人荒野》計分出現不實紀錄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366