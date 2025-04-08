千萬別試！Switch 2卡匣舔起來「超苦」　監製證實：會吐出來

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2於3日搶先亮相後引起關注，這次相較於原版進行了許多升級與改進，但關於原版遊戲卡匣塗有難吃的苦味塗層，這次卡匣上依然存在。對此Switch 2開發監製堂田卓宏證實，目的是防止兒童或是寵物誤食，雖說不小心舔到會留下難聞的味道，但不會對人體造成傷害。

▼ Switch 2遊戲卡匣依然會採用難吃的苦味塗層，防止誤食。（圖／記者蘇晟彥攝）



根據外媒報導，最早Switch遊戲卡匣就塗有一種名為「苯甲地那銨」，是目前已知最苦的化合物，常用於農業上防止動物吃掉農作物，也會添加作為厭惡劑使用，味道極其難聞。對此Switch 2開發監製堂田卓宏證實，這種味道難聞的塗層將重新出現在Switch 2上，並表示，「目的與當初開發Switch一樣，我們不希望任何人面臨不必要消費風險，當初也確實做到了，放入嘴裡，就會想把它吐出來」。

雖說目前仍不清楚Switch 2是否使用與初代相同塗層，但可以知道不小心舔到卡匣並不會對人體造成任何傷害，僅會留下難聞的味道在嘴吧當中。儘管如此堂田卓宏還是強調「不建議去舔食二代卡匣」，因為他在發開初代時就舔過一次。另外企劃製作人河本浩一也表示，「之前舔過一次後，就再也沒去嘗試，不敢相信其他人也有這麼做」。

此外，Switch 2預計將在6月5日發布，雖說由於關稅政策影響，任天堂推遲了Switch 2的預訂，但官方依然強調發布日期不會因此更動。