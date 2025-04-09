出乎意料！《藍色王子》評分登頂　外媒狂吹「最上癮解謎遊戲」

記者黃冠瑋／綜合報導

由獨立開發團隊Dogubomb所推出的解謎遊戲《藍色王子》將於10日正式推出，在媒體解禁後Metacritic開出平均92分，超過《雙影奇境》評分出乎意外直接登頂，不少媒體都稱讚，「令人上癮的遊戲循環和深不可測的廣闊謎團，毫無疑問是今年最好的遊戲之一」。

▼《藍色王子》將在4月10日於Steam平台上市。（圖／翻攝自Twitter／@dogubomb）

《藍色王子》是一款圍繞著探索變形莊園而打造的益智遊戲，融合了策略規劃、解謎等要素，遊戲背景以神秘霍利山莊為舞台，有別於一般屋子，遊戲具有類似roguelike的結構，因此莊園內的房間每天都會重置，並且可以根據玩家的行為隨著時間的推移慢慢升級。對此，玩家將化身霍利山莊的繼承人，一路摸索想辦法抵達傳言中的46號房。

在7日媒體評分解禁後，開出平均92的綜合高分，超越近期口碑爆棚的《雙影奇境》1分，出乎意料直接位列目前Metacritic年度最佳遊戲榜首，不少媒體都稱讚，「令人上癮的遊戲循環 」、「考驗玩家思維與觀察，激發好奇與想像力，令人難以忘懷」、「有趣的解謎挑戰，毫無疑問是今年最好的遊戲之一」。

另外值得一提的是以往年度評分前五遊戲都是熱門大作，如果《藍色王子》繼續維持，將會像去年《小丑牌》一樣成為今年度最佳遊戲黑馬。