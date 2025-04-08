全美60萬人抗議川普！標語驚見「別碰Switch 2」...玩家憂漲價

記者楊智仁／綜合報導

美國總統川普的「對等關稅」政策造成全球經濟災難性下跌，而美國民間組織近期在全國 50 州發起約 1200 場「Hands Off！」示威活動，其中也驚現 Switch 2 相關標語，叫川普別碰這款全球玩家等待許久的主機。

▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

川普政府公佈對所有外國進口產品徵收 10% 普遍關稅，還有「對等報復性關稅」，遊戲大廠任天堂 Nintendo 當然也受到波及，原訂即將開放 Switch 2 新主機美國預購計畫臨時喊卡，而且由於 Switch 2 部分製造地在越南，而越南恰好被徵收超高的 46% 關稅，不少分析師憂心美國 Switch 2 會從原本 450 美元（約台幣 14,625 元）飆破 600 美元 ( 約 19,871 台幣 )。

全美近期陸續展開川普抗議活動，主辦單位宣稱有 60 萬人參加，抗議內容包含：政府刪減社會福利、移民 / 跨性別者權益受損、政府效率部削減政府預算、對各國發動關稅戰，美國民眾也擔憂國內物價推升導致錢愈變愈薄。日前在抗議的群眾中，就出現和 Switch 2 有關抗議標語，上面畫著新機 / 薩爾達傳說圖示並寫著大大的「Hands Off」、「Tariffs」等字樣，就是喊話要川普、關稅別來影響 Switch 2。