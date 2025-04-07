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《文明帝國7 - VR》將推出！虛擬實境把帝國帶進現實世界

記者楊智仁／綜合報導

2K和Firaxis Games今日宣布，專為Quest 3和3S設計的《席德·梅爾的文明帝國VII - VR》現已開放預購，並將於4月10日在全球正式推出。《席德·梅爾的文明帝國VII - VR》具備該系列一貫的策略深度，擁有專為虛擬實境與混合實境設計的獨特功能與遊戲機制，玩家可以用全新方式體驗傳奇策略系列遊戲，並在身歷其境的環境中打造經得起時間考驗的帝國。

▲▼文明帝國。（圖／廠商提供）

《席德·梅爾的文明帝國VII - VR》帶來眾多功能：

虛擬實境/混合實境《文明帝國》體驗：透過獨特的視角享受《文明帝國》的一切，無論是從高空鳥瞰地圖，或是俯身觀察每個建築和單位的美麗細節。

與高瞻遠矚的領袖們面對面：著名的世界領袖圍繞在戰爭桌旁，無論選擇與他們結盟還是宣戰，都會影響他們的態度。在全新的外交室裡，與其他領袖一對一地為帝國最佳利益進行談判。

把帝國帶進現實世界：藉由專為Meta Quest 3和3S打造的全新介面，只要伸手就能掌控全局。玩家可以自由切換視角，並透過動態混合實境技術，將戰爭桌融入他們的周遭環境。

征服或合作：可以單人遊玩，也可以與多達三位其他Meta Quest 3和3S玩家進行線上多人對戰。

回味帝國榮光：在「檔案館」這個虛擬空間中重溫過往歷史與成就，帝國豐功偉業會以立體透視模型保存起來，方便隨時在虛擬實境中查看。

關鍵字：文明帝國7

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