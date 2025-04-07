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霸權《敗北女角太多了》第二季確定！製作人：需等一段時間

記者楊智仁／綜合報導

《敗北女角太多了！》是日本作家雨森焚火創作的輕小說系列，去年改編為動畫後可以說是夏天討論度最高作品之一，並榮獲 2024 年多個動畫獎項。日前官方也宣布《敗北女角太多了！》第二季製作確定的消息。

▼《敗北女角太多了！》製作第二季。（圖／翻攝自@makeine_anime） ▲▼敗北女角。（圖／翻攝自@makeine_anime）

《敗北女角太多了》故事與常見校園戀愛喜劇不同，以「敗北女角」為主軸切入 ( 後宮作品戀愛競爭中，爭奪男主失敗的女性角色 ) ，搭配精良作畫品質、有趣且深刻角色描寫大受好評，巴哈動畫瘋評價為完美 5.0，去年作品還榮獲了「推特 ( X ) 票選 2024 年度動畫；KKTV 最佳改編動漫、最佳女聲優、最迷人女角；Anime Corner 2024 年度動畫第三名」，原作也獲得「這本輕小說真厲害！2025」獲得了綜合大賞。

如今官方宣布《敗北女角太多了》第二季製作確定，並同步釋出宣傳影片。而導演菊池雄一郎也在推特表示，「原本只打算出一季，在所有人的大力支持下決定推出第二季，因此從現在開始我們將進行各種準備，為了製作出高品質的動畫，我們不想妥協，到發布之前還需要一些時間，雖然對粉絲們感到抱歉，但請大家耐心等待，感謝大家一直以來的支持。

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