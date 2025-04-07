霸權《敗北女角太多了》第二季確定！製作人：需等一段時間

記者楊智仁／綜合報導
《敗北女角太多了！》是日本作家雨森焚火創作的輕小說系列，去年改編為動畫後可以說是夏天討論度最高作品之一，並榮獲 2024 年多個動畫獎項。日前官方也宣布《敗北女角太多了！》第二季製作確定的消息。
▼《敗北女角太多了！》製作第二季。（圖／翻攝自@makeine_anime）
《敗北女角太多了》故事與常見校園戀愛喜劇不同，以「敗北女角」為主軸切入 ( 後宮作品戀愛競爭中，爭奪男主失敗的女性角色 ) ，搭配精良作畫品質、有趣且深刻角色描寫大受好評，巴哈動畫瘋評價為完美 5.0，去年作品還榮獲了「推特 ( X ) 票選 2024 年度動畫；KKTV 最佳改編動漫、最佳女聲優、最迷人女角；Anime Corner 2024 年度動畫第三名」，原作也獲得「這本輕小說真厲害！2025」獲得了綜合大賞。
如今官方宣布《敗北女角太多了》第二季製作確定，並同步釋出宣傳影片。而導演菊池雄一郎也在推特表示，「原本只打算出一季，在所有人的大力支持下決定推出第二季，因此從現在開始我們將進行各種準備，為了製作出高品質的動畫，我們不想妥協，到發布之前還需要一些時間，雖然對粉絲們感到抱歉，但請大家耐心等待，感謝大家一直以來的支持。
弊社公式Xより、コメント出させていただきました。— 菊池雄一郎 (@goliraman12) April 7, 2025
こちらにも記載しておりますが、ここ最近に2期制作が決定になりましたので、これから色々準備していくので公開までに時間はどうしてもかかってしまいまして…(続く https://t.co/40QkrYEu3V
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