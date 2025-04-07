ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂Switch 2 Joy-Con還會飄移？官方：完全重新設計

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂新主機 Switch 2 在 3日亮相後引起關注，儘管美國因為關稅問題將暫緩預購，但在全球仍掀起不少搶購風潮。但最多玩家關心的還是在Switch時發生的「Joy-Con飄移」問題，對此，任天堂官方則在訪問中透露，「這次的Joy-Con2 是經過重新設計，將會比初代更大、更耐用」，但仍有不少玩家認為，「還是等實機拿到在觀望，這真的是初代最大的設計問題」

▼不少玩家關心「Joy-Con2是否會有飄移問題」官方也給出回應。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,joy-con 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據官方BLOG中的訪談指出，這次的「Joy-Con 2」是全部從零開始重新打造的，類比操控搖桿比Nintendo Switch的Joy-Con變得更大和更耐用，動作也更流暢。為了配合變大的主機，Joy-Con 2也變得更大了。同時將L鍵跟R鍵拉長、
把Joy-Con 2下方的角修得圓潤一點、也對操控搖桿和按鍵配置作出以mm為單位的調整，經過多次嘗試，終於改成現在的外觀。

至於玩家擔心的「飄移問題」，儘管官方在部落格中並沒有明確給出回應，但在這次更改成「磁吸式」的卸除方式後，不少玩家也認為將會變得「更加方便」，但是否還有飄移問題，真的必須交由玩家來考驗才是。此外，電池續航力也是玩家考量的重點，根據官方資料顯示，這次電力大約落在2～6.5小時，儘管與Switch 1增加，但跟OLED版本還是有一段差距，再加上大作齊發，不少玩家也憂心這次的電量是否會變成需要時常充電。

Switch 2 在台灣將於 7-9月上市，單機價格為14,380元。

關鍵字：switch2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

推薦閱讀

任天堂Switch 2 Joy-Con還會飄移？官方：完全重新設計

Switch 2性能大升級《文明帝國7》團隊超滿意：具備中階電腦水準

JUMP大作來襲、日常療癒《mono女孩》矚目！回歸線娛樂4月新番

微軟旗下Zenimax傳罷工風波　宣告「兩年談判」破裂

晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑　柯南駕滑板飛越東京高空

《藥師少女的獨語》第二季續播！豪華主題曲一天破百萬觀看

受川普關稅影響...美Switch 2售價恐飆近2萬元　分析師曝關鍵

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀　女主化身鬼面展開復仇

索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

《決勝時刻：現代戰域》第三季佛丹斯科回歸　官方喊話：有彩蛋

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Switch 2升級《文明帝國7》團隊滿意

Switch 2 Joy-Con還會飄移？

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

馬斯克被女兒嗆《鬥陣特攻2》太爛

任天堂Switch 2 首次實機亮相！

外界憂美Switch 2售價恐飆近2萬元

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

回歸線娛樂4月新番：JUMP大作來襲

晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑

最新新聞

Switch 2 Joy-Con還會飄移？

Switch 2升級《文明帝國7》團隊滿意

回歸線娛樂4月新番：JUMP大作來襲

微軟旗下Zenimax傳罷工風波！

晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

外界憂美Switch 2售價恐飆近2萬元

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀！

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《決勝時刻》第三季佛丹斯科回歸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366