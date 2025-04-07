任天堂Switch 2 Joy-Con還會飄移？官方：完全重新設計

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂新主機 Switch 2 在 3日亮相後引起關注，儘管美國因為關稅問題將暫緩預購，但在全球仍掀起不少搶購風潮。但最多玩家關心的還是在Switch時發生的「Joy-Con飄移」問題，對此，任天堂官方則在訪問中透露，「這次的Joy-Con2 是經過重新設計，將會比初代更大、更耐用」，但仍有不少玩家認為，「還是等實機拿到在觀望，這真的是初代最大的設計問題」

▼不少玩家關心「Joy-Con2是否會有飄移問題」官方也給出回應。（圖／記者蘇晟彥攝）



根據官方BLOG中的訪談指出，這次的「Joy-Con 2」是全部從零開始重新打造的，類比操控搖桿比Nintendo Switch的Joy-Con變得更大和更耐用，動作也更流暢。為了配合變大的主機，Joy-Con 2也變得更大了。同時將L鍵跟R鍵拉長、

把Joy-Con 2下方的角修得圓潤一點、也對操控搖桿和按鍵配置作出以mm為單位的調整，經過多次嘗試，終於改成現在的外觀。

至於玩家擔心的「飄移問題」，儘管官方在部落格中並沒有明確給出回應，但在這次更改成「磁吸式」的卸除方式後，不少玩家也認為將會變得「更加方便」，但是否還有飄移問題，真的必須交由玩家來考驗才是。此外，電池續航力也是玩家考量的重點，根據官方資料顯示，這次電力大約落在2～6.5小時，儘管與Switch 1增加，但跟OLED版本還是有一段差距，再加上大作齊發，不少玩家也憂心這次的電量是否會變成需要時常充電。

Switch 2 在台灣將於 7-9月上市，單機價格為14,380元。