ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

記者蘇晟彥／綜合報導

《最後生還者2》上市後引起的爭議不斷，作為索尼招牌神作卻自斷命根，讓不少玩家都惋惜，但無奈索尼已經拿不出招，只好冷飯重炒再炒，在 4 月 4 日清明連假時拿出PC重製版本祭祖。對此，外媒PC GAMER就進行評測，針對畫質給出「比初代好一百萬倍」的評價，但玩家根本不在乎，在下方直批，「畫質我們完全贊同，但我們說的是劇情，好一百萬倍你敢放標題我真服你！」

▲▼

外媒PC GAMER 在推出前立即進行評測，針對遊戲內畫質等進行評測，並用斗大標題「《最後生還者2》重製版並不完美，但比初代好一百萬倍」（The Last of Us Part 2 Remastered isn't perfect on PC but it's a million times better than Part 1），雖然在標題上指的是畫質部分，但眾所皆知，《最後生還者2》劇情爛到掉渣，曾經的神作變成玩家人人唾棄的糞Game。

對此，在評測中詳述這次PC重製版比初代好，在各種畫質的表現上都非常完美，並強調及時沒有特別設定，仍可以看到極為漂亮的世界速成，並邀請玩家「扮演艾莉直搗真菌」。但不少玩家在下方看到後就直噴，「畫質我們沒意見，但我們一直在討論的是劇情」、「標題敢講一百萬倍，你真敢、真愛吹」、「這種冷飯到底要炒幾百遍？不是都說沒有要第三季了嗎？」

此外，真人影集也將於近日上市，不少玩家都期待「喬爾夫球」的橋段該如何「經典復刻」。

關鍵字：索尼

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

推薦閱讀

索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

《決勝時刻：現代戰域》第三季佛丹斯科回歸　官方喊話：有彩蛋

海洋清潔《Spilled！》獲好評　官方喊「每賣一份就捐款給WDC」

現象級動畫回歸！《膽大黨》第二季5月全球搶先特映

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

「柯南」青山剛昌經典作！《真・武士傳YAIBA》新動畫4月放送

《霍格華茲的傳承》DLC遭取消!原因竟是「財務壓力」

任天堂 Switch 2首發遊戲搶先試玩！畫質大提升、更歡樂派對遊戲

直擊／任天堂Switch 2 首次實機亮相！搶先開箱「初體驗老實說」

前暴雪CEO射擊新作《Wildgate》曝光　駕駛飛船探索邊境

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《新楓之谷》x《鬼滅之刃》合作

Nintendo Switch 2 台灣價格公開

任天堂Switch 2 首次實機亮相！

《膽大黨》第二季5月全球搶先特映

《決勝時刻》第三季佛丹斯科回歸

海洋清潔《Spilled！》獲好評!

《幻獸帕魯：已經不想只做朋友了》登場

Faker捐款5000萬韓元支援山火受災居民

最新新聞

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《決勝時刻》第三季佛丹斯科回歸

海洋清潔《Spilled！》獲好評!

《膽大黨》第二季5月全球搶先特映

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

《真・武士傳YAIBA》動畫4月放送

《霍格華茲的傳承》DLC遭取消!

任天堂 Switch 2首發搶先試玩！

任天堂Switch 2 首次實機亮相！

前暴雪CEO新作《Wildgate》曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366