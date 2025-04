索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

記者蘇晟彥/綜合報導

《最後生還者2》上市後引起的爭議不斷,作為索尼招牌神作卻自斷命根,讓不少玩家都惋惜,但無奈索尼已經拿不出招,只好冷飯重炒再炒,在 4 月 4 日清明連假時拿出PC重製版本祭祖。對此,外媒PC GAMER就進行評測,針對畫質給出「比初代好一百萬倍」的評價,但玩家根本不在乎,在下方直批,「畫質我們完全贊同,但我們說的是劇情,好一百萬倍你敢放標題我真服你!」

外媒PC GAMER 在推出前立即進行評測,針對遊戲內畫質等進行評測,並用斗大標題「《最後生還者2》重製版並不完美,但比初代好一百萬倍」(The Last of Us Part 2 Remastered isn't perfect on PC but it's a million times better than Part 1),雖然在標題上指的是畫質部分,但眾所皆知,《最後生還者2》劇情爛到掉渣,曾經的神作變成玩家人人唾棄的糞Game。

對此,在評測中詳述這次PC重製版比初代好,在各種畫質的表現上都非常完美,並強調及時沒有特別設定,仍可以看到極為漂亮的世界速成,並邀請玩家「扮演艾莉直搗真菌」。但不少玩家在下方看到後就直噴,「畫質我們沒意見,但我們一直在討論的是劇情」、「標題敢講一百萬倍,你真敢、真愛吹」、「這種冷飯到底要炒幾百遍?不是都說沒有要第三季了嗎?」

此外,真人影集也將於近日上市,不少玩家都期待「喬爾夫球」的橋段該如何「經典復刻」。